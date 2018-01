vor 2 Stunden SK Sipplingen Seestraße: Betrunkener 23-Jähriger bricht in Kiosk ein

Ein stark betrunkener 23-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, in einem derzeit nicht bewirtschafteten Kiosk einer Gaststätte an der Seestraße erwischt, in den er zuvor eingebrochen war.