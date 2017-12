vor 1 Stunde Holger Kleinstück Sipplingen Pläne für neues Baugebiet Hohfelser

Die Gemeinde Sipplingen will auf dem 2,8 Hektar großes Gewann Hohfelser ein neues Baugebiet schaffen. Da die 40 Flächen in dem Gebiet alle in privater Hand sind, sollen jetzt alle Grundstückseigentümer angeschrieben werden. Nur wenn man sämtliche Flächen erwerben könne, werde das Neubaugebiet realisiert, erklärte Bürgermeister Oliver Gortat.