Sipplingen Neue Außenanlage für Kinderhaus "Kleine Raupe"

Der Außenspielbereich des Kinderhauses "Kleine Raupe" in Sipplingen entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der kleinen Nutzer. Daher hat der Gemeinderat mehrheitlich den überplanmäßigen Ausgaben zugestimmt, um das Außengelände neu gestalten zu können. Die Arbeiten kosten 94 000 Euro und sollen im Frühjahr starten.

Der vor 23 Jahren konzipierte Außenspielbereich des Kinderhauses „Kleine Raupe“ soll umgestaltet werden. Er ist nach Ansicht der Verantwortlichen nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht mehr den heutigen pädagogischen Bedürfnissen von Kindern zwischen zwei und acht Jahren. Auch die Spielgeräte sind abgenutzt und nicht mehr kindgerecht. Der Gemeinderat stimmte jetzt einer Umgestaltung zu, die Landschaftsarchitekt René Fregin vom Planungsbüro „Plan Be“ aus Herdwangen vorstellte. Die Räte bewilligten überplanmäßige Ausgaben: Die Kosten betragen ohne Honorar des Architekten rund 94 000 Euro. Im Vermögenshaushalt 2017 sind 70 000 Euro vorgesehen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr starten.

Dass eine Umgestaltung dringend erforderlich ist, darüber sind sich Kindergartenteam, Eltern, Elternbeirat und Gemeinderat schon lange einig. Bereits im Mai hatte sich das Gremium mit der Umgestaltung beschäftigt, seinerzeit waren ihm aber die vorgestellten Arbeiten mit 147 700 Euro deutlich zu teuer. Die Verwaltung war beauftragt worden, gemeinsam mit Planer Fregin, Kinderhausteam und Elternbeirat das Gestaltungskonzept in Bezug auf eine Kosteneinsparung zu überarbeiten. In der jüngsten Zusammenkunft lagen dem Rat drei Varianten vor, deren Kostenberechnung Fregin auf 82 000 bis 103 000 Euro bezifferte.

Ganz wichtig ist allen Beteiligten eine neue Erschließung von der Jahnstraße her: ein großer Wunsch der Eltern, um ihre Kinder besser abholen zu können. Denn zurzeit ist es noch erforderlich, dass sie durch den Toilettenraum gehen, sodass die Privatsphäre der Kleinen immer wieder gestört wird. Eine laut Fregin „unglückliche Situation“. An vielen Stellen des Kindergartengeländes ist ihm die Unfallgefahr zu hoch. Jetzt sei ein Punkt erreicht, dass Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen. Aufgrund neuer pädagogischer Erkenntnisse sollen den Kindern künftig verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Teile des Geländes sollen zugunsten von mehr Spielflächen begradigt werden, um den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. So sind etwa Kletter- und Balanciermöglichkeiten beabsichtigt. Auch soll eine Treppe entfernt werden, weil unter Zweijährige diese nicht bewältigen könnten.

Kinderhausleiterin Nicole Beurer sprach sich für Variante II mit knapp 94 000 Euro aus. Sie wies darauf hin, dass in der günstigsten Variante kein Allwetterplatz vorhanden sei. „Die Kinder müssen auch bei schlechten Wetter raus können.“ Auch Clemens Beirer (CDU) hielt diese Variante am geeignetsten. Patric Geiger (FW) war von dem Konzept nicht überzeugt, „schon wegen dem äußeren Erscheinungsbild“. So monierte er die Erhöhung der abgrenzenden Wand im Süden von 60 Zentimeter auf rund zwei Meter. „Der höherer Zaun ist auch als Sicherheit zu sehen“, entgegnete Elisabeth Lohrer (CDU).

„Wir müssen jetzt was machen.“ Thomas Biller (FW) plädierte dafür, den Kostenrahmen von 70 000 Euro einzuhalten. Beirer wies darauf hin, dass man jetzt auch zusätzlich für unter Dreijährige planen müsse, was ursprünglich nicht vorgesehen gewesen sei. „Die 24 000 Euro mehr sollten wir für unsere Kinder in die Hand nehmen.“ Nachdem Bürgermeister Oliver Gortat sich für eine sofortige Investition stark gemacht hatte („sonst gibt es eine ständige Hin- und Herschieberei“), genehmigte das Ratsgremium bis auf Biller und Geiger die Mehrkosten.