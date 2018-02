vor 2 Stunden Holger Kleinstück Sipplingen Kein Kulturwerk direkt am See

Der Gemeinderat von Sipplingen hat die Pläne von Michael Miller abgelehnt, direkt am Seeufer in Sipplingen ein Kulturwerk am See mit angeschlossener Gastronomie zu bauen. Die Räte kritisierten den Standort und sahen in diesem Bereich auch keinen Bedarf an einer zusätzlichen gastronomischen Einrichtung.