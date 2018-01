Sipplingen Fischerweg: Täter treibt Schrauben und Nägel in Reifen

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende mehrere Schrauben und Nägel in die Reifen eines am Fischerweg geparkten Volvo getrieben, berichtet die Polizei.

Vermutlich hat ein und derselbe Täter an diesem Auto auch das vordere Kennzeichen abmontiert und entwendet. Durch die Schrauben und Nägel ist an dem Volo ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden, teilt die Polizei mit. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges auf dem Fischerweg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefonnummer 0 75 51/80 40, in Verbindung zu setzen.