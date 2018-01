Sipplingen Bilanz Bürgermeister Gortat: "Wir haben einiges bewegt und angestoßen"

Sipplingens Bürgermeister Oliver Gortat zieht Halbjahresbilanz, und die fällt aus seiner Sicht sehr gut aus. Die Rathaus- und Kirchturmsanierung stehen 2018 im Vordergrund, aber auch die Entwicklung eines neuen Baugebiets genießt hohe Priorität.

Das „definitiv wichtigstes Ereignis" für Oliver Gortat war im Jahr 2017 die Bürgermeister-Wahl, angefangen von der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion, bei der sich alle vier Kandidaten vorstellten. „Das war sehr aufregend und ich fand diese als tolle Erfahrung“, sagt Gortat. Auch die persönliche Amtseinführung sei für ihn ein Höhepunkt gewesen. „Eine neue Etappe im Leben, auf die man viele Jahre hingearbeitet hat. Das war schon ein ganz besonderer Moment.“ In dem Zusammenhang weist er auf die feierliche Verabschiedung seines Vorgängers Anselm Neher hin, der 16 Jahre angesehener Bürgermeister in Sipplingen war. „Wir haben ihm natürlich sehr viel zu verdanken“, sagt Gortat, wobei er in erster Linie die Uferpromenade anspricht, die sehr gut angenommen werde.

Neben Amtsantritt und Bürgermeisterverabschiedung hat man dem neuen Verwaltungschef zufolge im zurückliegenden Jahr aber auch einiges bewegt und angestoßen. „Mammutprojekt“ sei zweifelsohne die im Sommer begonnene Sanierung des Rathauses und der damit verbundene Umzug der Kernverwaltung vom Rathaus in die Burkhard-von-Hohenfels-Schule. „Das war natürlich ein sehr aufwendiges Unternehmen“, blickt Gortat zurück. Das jahrhundertealte Bauwerk soll den neuesten Erfordernissen an Sicherheit und Publikumsverkehr entsprechen. Insbesondere aufgrund seiner gefährdeten Statik wird das zweieinhalbgeschossige Haus derzeit saniert und teilweise umgebaut sowie barrierefrei gemacht. Die Umgestaltung des Hauses, die im Frühjahr 2019 beendet sein soll, werde Verwaltung und Bürger das ganze Jahr über beschäftigen. „Momentan sind wir gut im Zeitplan.“

Straßen bald heller ausgeleuchtet

Gortat erwähnt im Weiteren die im Vorjahr gestellten Förderanträge für die LED-Beleuchtung für sämtliche Straßen, auf die dieses Jahr umgerüstet werden soll. Auch die mehrfach im Gemeinderat diskutierte Außengestaltung des Kinderhaues „Kleine Raupe“ soll in diesem Sommer umgesetzt werden. Das Hafenmeistergebäude habe mit Verzögerungen nahezu fertiggestellt werden können. „Hier gibt es nur noch Kleinigkeiten zu erledigen wie beispielsweise Telefonleitungen“, so Gortat. Für die offizielle Inbetriebnahme im Frühjahr kündigt er ein dementsprechendes Fest an.

Eine Herausforderung für die Gemeinde sei die Veränderung des Haushalts- und Rechnungswesens, so Gortat. Aktuell befasse sich Kämmerer Ewald Geßler mit der Umstellung der Kameralistik auf das neue kommunale Haushaltsrechts, die kommunale Doppik. Aufgrund der geringen Personalbesetzung sei das nicht gerade einfach, aber stemmbar. „Hier bin ich stolz auf unser Rechnungsamt, dass das so reibungslos funktioniert."

Hoffnung auf neues Baugebiet

In den nächsten Wochen möchte Gortat das 2,8 Hektar große Bauerwartungsland Hohfelser im Osten der Gemeinde angehen, das nach Möglichkeit zu einem Baugebiet entwickelt werden soll. Es beinhaltet 40 Grundstücke, die 70 Eigentümern gehören. Zwingende Voraussetzung sei, dass die Gemeinde die dortigen Grundstücke erwerben kann. Gortats Ziel ist es, die baureifen Grundstücke dann mithilfe eines Sozialpunktesystems an jüngere Familien zu vergeben. Vorstellbar sei auch, sich einer Baugenossenschaft anzuschließen und auf einer Teilfläche selbst Wohnraum zu schaffen, um diesen zu vermieten. Erste Kontaktaufnahmen mit den Grundstückseigentümern sollen jetzt erfolgen. Außerdem plant Gortat eine Informationsveranstaltung, „um alle auf einen aktuellen Sachstand zu bringen und um zu schauen, ob die Gemeinde Eigentum erwerben kann oder nicht, denn sonst wäre das Projekt gestorben“.

Neben der Rathaussanierung stellt nach Worten Gortat die Renovierung des Kirchturms der katholischen Kirche ein weiteres wichtiges Projekt dar. Beschlossen wurde im Vorjahr bereits, in Bezug auf die Aufteilung der Kosten die Angelegenheit in die Hände eines Rechtsanwaltes zu legen, was erfolgt sei. Ende Februar erwartet der Bürgermeister Gespräche mit den Kirchenvertretern. „Bis dahin sollte uns das Rechtsgutachten vorliegen“, so Gortat. Aktueller Stand sei, dass die Kosten der Renovierung sich auf etwas über eine Million Euro belaufen. 180 000 Euro seien Landesmittel, 150 000 Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. 160 000 Euro übernehme die katholische Kirche. „Nach aktuellem Stand der Dinge müsste die Gemeinde Sipplingen 600 000 Euro zuschießen“, so Gortat. Parallel liefen bereits Vorbereitungen für die Ausschreibungen der Arbeiten.

Kostenloses W-LAN als Ziel

Vorantreiben möchte der neue Bürgermeister die Digitalisierung in der Gemeinde. Das öffentliche W-LAN soll vom Osthafen bis zum Westhafen und an einzelnen Plätzen wie Rathausplatz und Turn- und Festhalle, „vorbehaltlich eines positiven Gemeinderatsbeschlusses“, wie Gortat betont. Auch die „City-Hub“-App wie in Owingen, die der Gemeinde einen direkten Bürgerdialog ermöglicht, um die Interessen von Bürgern und der Verwaltung zu vereinen, möchte er in Sipplingen etablieren. „Hier können die Bürger beispielsweise Schäden der Gemeinde melden oder Veranstaltungen besser abrufen.“ Ferner plant er, das bargeldlose Bezahlen etwa für Ausweise und Reisepässe zu realisieren. Des Weiteren möchte Gortat ein Verkehrskonzept mit einem externen Unternehmen und dem Gemeinderat entwickeln, das auch das Parkkonzept beinhaltet. Dies aber erst nach Vorliegen des Lärm- und Aktionsplans, der sich bis zum heutigen Donnerstag in der Offenlage befindet. „Es sollte spätestens im kommenden Jahr vorliegen.“

In Bezug auf Flüchtlinge sagt Gortat, dass zu den aktuellen 24 Flüchtlingen noch weitere zehn Personen in der Anschlussunterbringung vorgesehen sind. Für eine fünfköpfige Familie werde gerade eine Wohnung beim Bauhof auf Vordermann gebracht, „für weitere fünf Flüchtlinge sind wir aber noch auf der Suche nach Unterkunft und jederzeit über eine Meldung für Wohnraum dankbar“.

Abschließend macht Gortat auf drei Neuerungen aufmerksam. Zum einen der Neujahrsempfang, der am morgigen Freitag um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle stattfinden wird – und zwar erstmals für alle Bürgerinnen und Bürger. Zum anderen den Bürgertag am 20. Juli in der Turn- und Festhalle, bei dem Ehrenamtliche ausgezeichnet werden sollen. Und ein wichtiges Augenmerk richtet der Rathauschef auf das erste Sipplinger Jugendforum am 1. März um 18 Uhr in der Aula der Schule. „Hier möchte ich die jungen Sipplinger animieren, daran teilzunehmen, um das eine oder andere Projekt zu erarbeiten, was speziell die Jugend von Sipplingen interessiert.“ Gortat beabsichtigt damit, das Interesse junger Bürger an der Kommunalpolitik zu wecken, schließlich stehen 2019 Kommunalwahlen an.

Zeitleiste wichtiger Ereignisse 2017

Januar

Letzter Neujahrsempfang von Bürgermeister Anselm Neher im Bürgersaal des Rathauses. „Wir gehen sicher in ein spannendes und zukunftsweisendes Jahr 2017“, sagt er.

Februar

Silvia Fritz ist neue Leiterin der Tourist-Information. Die 41-Jährige ist Nachfolgerin von Julia König, die nach Uhldingen-Mühlhofen gewechselt hat.

März

Bei der Bürgermeisterwahl am 12. März gibt es im ersten Wahlgang noch keine Entscheidung. Auf Oliver Gortat entfallen 445 Stimmen (37,36 Prozent), auf Heike Sonntag 436 Stimmen (36,61 Prozent), auf Ralph Freund 289 Stimmen (24,27) und auf Stefan Metzger 19 Stimmen (1,6)

Die Burkhard-von-Hohenfels-Schule hat eine neue Schulleiterin. Der stellvertretende Schulamtsleiter Raimund Eltrich setzt Nadja Wintermeyer, die bereits seit September 2016 als Nachfolgerin von Thomas Randecker die Schule leitet, offiziell in ihr Amt ein.

April

Bei der Wahl am 2. April wird Oliver Gortat zum neuen Bürgermeister von Sipplingen gewählt. Er setzt sich mit 59,71 Prozent der Stimmen durch, seine Gegenkandidatin Heike Sonntag erreicht 40,29 Prozent.

Zum Start in die Wandersaison locken unter dem Motto Genusswandern am 23. April zahlreiche Aktionen auf den zertifizierten Premium-Streckenwanderweg „SeeGang“.

Die Ortsgruppe Sipplingen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) blickt am 7. April auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück.

Mai

Bernhard Thiel, Kraftfahrzeugmechaniker-Ehrenmeister, langjähriger Gemeinderat und Träger des Bundesverdienstkreuzes, stirbt am 16. Mai im Alter von 83 Jahren.

Der Gemeinderat vergibt die ersten Arbeiten für die seinerzeit auf 2,5 Millionen Euro teure Rathaussanierung.

Juni

Anselm Neher wird am 2. Juni in der Turn- und Festhalle offiziell als Bürgermeister verabschiedet. „Bis zum letzten Tag ist er nicht müde geworden, sich für die Belange unserer Bürger und unserer Gemeinde einzusetzen“, sagt sein Stellvertreter Clemens Beirer.

Der Gemeinderat revidiert seinen im Sommer 2016 gefassten Beschluss, den elektronischen Meldeschein für Übernachtungsgäste verbindlich einzuführen. Der herkömmliche Meldeschein bleibt weiter gültig.

Juli

Oliver Gortat tritt seine Arbeit als neuer Bürgermeister am 3. Juli offiziell an. Zwei Tage später wird er im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Aula der Burkhard-von-Hohenfels-Schule offiziell vereidigt und verpflichtet.

Der Rathausplatz im historischen Ortskern bildet mit seiner Giebelbeleuchtung wieder eine eindrucksvolle Kulisse für das Dorffest am 15. und 16. Juli.

August

Sipplingens Uferanlage wird beim „Seezauber“ am 5. und 6. August zum Open-Air-Festival.

Oktober

Die Veränderungssperre und der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Breitenweingarten bleiben vorerst bestehen. Das beschließt der Gemeinderat am 18. Oktober.

November

Der Gemeinderat beschließt am 15. November einen reduzierten Zuschuss zur Hörspielkirche, die nach der Pause im Lutherjahr in diesem Jahr wieder stattfinden soll.

Dezember