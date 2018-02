Salem Zockerspiel für Jedermann: Salemer gründen Spiele-Verlag

Drei Spieleliebhaber haben in Salem einen eigenen Verlag gegründet. Ihr erstes Spiel trägt den Namen "Wulong". Im SÜDKURIER geben die Erfinder Tipps für angehende Entwickler.

Das Ehepaar Wetzel hat den Sprung in die große weite Welt der Spiele vor einem Jahr gewagt. Anja und Phillipp Wetzel gründeten mit Anselm Ostertag den Apas-Verlag und entwickelten mit ihrem ersten Spiel "Wulong" einen abgewandelten und neu inszenierten Würfelklassiker für die ganze Familie. Der Weg zur Veröffentlichung verlief reibungslos, denn das Ehepaar bekam tatkräftige Unterstützung von Ostertag, ihrem im Spielekosmos erfahrenen Weggefährten.

Über den Wetzels schwebt in ihrem Heim in Salem eine originelle Lampe – womöglich Treibgut, in das zwei Lampenfassungen eingelassen sind und das der Atmosphäre im Raum einen Flair von Casino in Las Vegas verleiht. Sie sitzen an einer großen Holztafel, die mit einem grünen Filztuch ummantelt ist und an einen Billardtisch erinnert. Am anderen Ende des Zimmers stehen sich zwei eintönige Spielzeugarmeen gegenüber. Die Situation wirkt wie eine Momentaufnahme, die auf einem Foto für die Ewigkeit festgehalten wurde. Hinter dem bärtigen Brillenträger: ein großer, offener Schrank, in dem unzählige Brettspielkartons feinsäuberlich, in Reih und Glied aufgestellt sind. Darunter Klassiker wie Monopoly oder Tabu, aber auch viele andere unbekanntere Formate. Wer unverhofft in diese Gemengelage geworfen wird, der weiß bereits nach wenigen Sekunden: Hier müssen Spieleliebhaber am Werk sein.

Phillipp Wetzel spielt eigentlich schon immer und für sein Leben gern. Als Kind mit seiner Familie und als Student mit Kommilitonen riss die Affinität zum Brettspiel nie ab. Er und seine Ehefrau Anja lernten ihren Kompagnon Anselm Ostertag in Waldkirch im Schwarzwald kennen. Ostertag war damals Klassenlehrer der gemeinsamen Tochter und hatte bereits Erfahrung mit der Veröffentlichung von Spielen. Mit seinem Bruder hatte er einen Spieleverlag gegründet. Als dieser neue berufliche Herausforderungen gesucht hatte und weggezogen war, wurde die Firma eingestampft. Erst als die Wetzels die vielen Spielideen von Ostertag zu hören bekamen, wurde bei den Dreien das Feuer entfacht und sie gründeten den gemeinsamen Apas-Verlag.

Kneipenklassiker weiter gedacht

Die Grundidee ihres ersten Spiels wurde an einem Tag im Dezember 2016 geboren. Ostertag habe im Urlaub den Kneipenklassiker 10 000 für sich entdeckt. "Anselm kam zu uns und wir haben darüber gesprochen, wie wir das einfache aber spannende Spielprinzip neu entwickeln könnten", sagt der 38-jährige Phillipp Wetzel. "Uns ist es dann mit 'Wulong' gelungen, das Spiel völlig neu zu entwickeln und weitere Spielebenen hinzuzufügen", erklärt der Pathologe. Das Ziel des Spiels sei es, Geld durch Wetten anzuhäufen. Das gelinge, indem jeder Würfelzug des aktiven Spielers von den Anderen durch Wetteinsätze begleitet werde. Dadurch sei nicht mehr nur noch der Spieler beschäftigt, der gerade dran sei, sondern auch alle anderen Teilnehmer. Sie müssen versuchen, das Pokerface des aktiven Spielers zu durchschauen, und schließen Wetten auf den Gewinn oder Verlust ab.

"Normalerweise langweile ich mich bei solchen Spielen immer, weil alle darauf warten, bis sie wieder dran sind. Aber durch diese interaktive Komponente haben alle immer was zu tun", sagt Anja Wetzel.

Seit Kurzem ist "Wulong" im Spielekatalog "Spiel direkt" gelistet. Auch auf der Internetseite spiel-direkt.de kann das "Zockerspiel" gekauft werden. "Wir sind aber auch mittlerweile in einigen Läden am Bodensee vertreten", erklärt Phillipp Wetzel: Unter anderem im Kaufhaus Schäfer in Salem, im Fachwerk-11-Café in Stefansfeld, im Seetroll in Konstanz und Friedrichshafen sowie im Spielwarengeschäft in Bermatingen. Der regionale Bezug liege dem Apas-Verlag zwar am Herzen, doch auch das Ausland sei ein bedeutender Absatzmarkt. Beim Besuch der großen Spielemesse in Essen haben sie "Wulong" bereits erfolgreich präsentiert. Auf der "Spiel 2017" haben sie nach eigenen Angaben rund 200 Spiele an Japaner verkauft. Ebenfalls aus den Vereinigten Staaten und England werde Interesse bekundet. Die Vertriebswege sollen laut Anja Wetzel weiter ausgebaut werden. Das gehöre nach Veröffentlichung von "Wulong" zu ihren "Hauptaufgaben". Beim Apas-Verlag ist die 38-jährige Hebamme vor allem für die Finanzierung zuständig: "Ich habe in der gemeinsam entwickelten Idee so viel Potenzial gesehen und deshalb investiert", sagt sie. Phillipp Wetzel und sein Kompagnon Anselm Ostermann betreiben Forschung und entwickeln neue Spielideen. "Wir haben uns bei 'Wulong' bewusst für ein asiatisches Design entschieden, weil Macau heute die eigentliche Zockerhochburg ist. Las Vegas ist das schon lange nicht mehr", erklärt Philipp Wetzel.

Anselm Ostertag ist der Geschäftsführer des Apas-Verlages. Die Dreierkonstellation verabredet sich mindestens einmal in der Woche für eine Videokonferenz. Alle vier Wochen treffen sie sich, um Ideen auszutauschen. Ostertag lebt in der Nähe von Freiburg und hat mit seinem Bruder bereits zu Schulzeiten eigene Spiele kreiert. "Es ging damit los, dass Helge in der achten Klasse ein Spiel entwerfen musste. Dann wurden es immer mehr", sagt er.

Ideen für Spiele auch mal loslassen

Für alle, die selbst Spiele entwickeln möchten, hat Anselm Ostertag einige Faustregeln, die man in jedem Fall beachten sollte. "Die einfachste Variante ist es, grundlegende Elemente eines bereits bestehenden Spiels aufzugreifen und neue Ebenen hinzuzufügen", sagt Ostertag. Ein Beispiel dafür sei Uno, das im Grunde nichts anderes als der Klassiker Maumau sei. "Wichtig ist es aber, auch loslassen zu können", meint Ostertag, denn "wenn eine Idee im Kopf stimmt, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch umsetzbar ist". Sich von diesen Ideen zu verabschieden sei jedoch gar nicht so schlimm. Seine Spiele seien allesamt aus vielen gescheiterten Ideen entstanden. "Man braucht einfach Geduld", sagt er. Das Puzzle setze sich irgendwann von allein zusammen.

Laut Phillipp Wetzel gibt es drei Wege, wie man eine Spielidee auf den Markt bringen könne. Eine Variante sei es, einen Prototypen an große Spieleverlage zu schicken. Dort werde das Spiel dann von Testspielgruppen unter die Lupe genommen. Das Problem: "Die Marge liegt dann beim Spieleautor nur noch bei rund 5 Prozent und die Verlage bekommen hunderte Vorschläge im Jahr zugeschickt." Eine weitere Möglichkeit bietet Crowdfunding. "Da wird zur Beteiligung oder Spende aufgerufen", sagt er. Die Autoren präsentieren ihr Spiel, nennen die benötigte Summe und hoffen auf eine Beteiligung oder Spende.

Trio plant breite Produktpalette

Wenn man jedoch mehrere Spiele publizieren möchte, dann sei es sinnvoll, einen eigenen Verlag zu gründen. Das sei zwar ein hoher finanzieller und bürokratischer Aufwand, jedoch seien die Verleger "vollkommen unabhängig. Das ist uns sehr wichtig", erklärt seine Frau Anja. Ein neues Spiel stehe bereits in den Startlöchern. Worum es genau geht, kann das Ehepaar zwar noch nicht verraten, aber eines steht jetzt schon fest. "Wir wollen uns auf jeden Fall breiter aufstellen. Das nächste Spiel wird definitiv anspruchsvoller", sagt Anja Wetzel. Im Blick haben die Erfinder ebenso ein weiteres Spiel. Dann komme auch ihr Logo endlich zum Einsatz. Das Chamäleon sei ja von Natur aus wandelbar. Je nach Anforderung des Spiels, ändere sich dann auch die Farbe des Tieres.