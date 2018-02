Salem Wolfgang Gerstenhauer: Die Distanz zu den Wölfen wahren

Wolfgang Gerstenhauer ist Wildtierschützer und Jäger. Außerdem bildet er sich zur Fachperson für Fragen rund um Wölfe weiter. Er ist sich sicher, dass man in Zukunft auf Experten angewiesen sein wird.

Ein Hund, mehrere Katzen, sechs Hühner und sechs Schafe: Bei Wolfgang Gerstenhauer zu Hause haben viele Tiere ihren Platz gefunden. Der Wahl-Salemer ist Tierbesitzer, Wildtierschützer, Jäger und Jagdausbilder. Bei der Forstlichen Versuch- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg wird er zudem zur Fachperson im Wildtiermonitoring ausgebildet. Sein Schwerpunkt ist und wird der Wolf sein. "Im Rudel wird geteilt und die Wölfe gehen sehr liebevoll miteinander um. Das finde ich faszinierend", sagt Gerstenhauer. Wölfe seien mit rangniedrigeren Tieren sozialer als Hunde. Dabei besteht Gerstenhauer zufolge lediglich ein genetischer Unterschied von 0,2 Prozent zwischen Wolf und Hund.

In Baden-Württemberg gibt es immer wieder Wolfssichtungen. Ministerien und Wissenschaftler hegen keinen Zweifel daran, dass der Wolf endgültig zurückkehren wird. "Ich glaube schon, dass die kommen werden. Wann gibt es das schon mal, dass ein vom Mensch ausgerottetes Tier zurückkehrt?", sagt Wolfgang Gerstenhauer. Der Schwarzwald und kleinere Waldgebiete werden seiner Ansicht nach die Gebiete in der Region sein, die bevorzugt besiedelt werden. Zu einer zeitlichen Vorhersage lässt er sich allerdings nicht hinreißen: "Die Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen trennen." Es dauert, bis sich ein Wolfsrudel gebildet und angesiedelt hat. Bisher leben sie laut Gerstenhauer eher in größeren zusammenhängenden Waldgebieten.

Der Umgang mit der Rückkehr der Tiere ist die zentrale Frage

Für den Experten lautet die drängendste Frage aber sowieso, wie "in unserer Kulturlandschaft" mit der Rückkehr umgegangen wird, anstatt, wann die Wölfe kommen. Immer wieder werden einzelne Exemplare gesehen, gefilmt oder fotografiert. So wie im Juni 2017 bei Überlingen. Oder die Tiere fallen auf, weil sie Nutz- oder Wildtiere auf ihrer Wanderschaft reißen. Wolfsgegner und Wolfsbefürworter geraten darüber in Streit. Fachpersonen wie Gerstenhauer sollen beratend tätig sein und sich mit beiden Seiten austauschen. "Bald werden solche Leute hier gebraucht", sagt Gerstenhauer, der beispielsweise den Riss eines Wolfes, von dem eines Hundes unterscheiden kann.

"Ein Wolf geht sofort an die Drossel und beißt vehement zu", sagt der Wildtierschützer und Jäger. Schäfer erhalten von den Experten zudem Unterstützung, wenn es darum geht, wie sie ihre Herden vor Angriffen schützen können. "Früher hatten wir das Wissen, wie man Herden verteidigt", sagt Gerstenhauer. Jetzt fangen die Menschen wieder von vorne an. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt empfiehlt, Nutztierherden mit lückenlosen Elektrozäunen zu schützen. Diese sollten über 90 Zentimeter hoch sein. Vom Umweltministerium können Notfall-Zaunsets ausgeliehen werden. "Wenn wir Nutztiere schützen, schützen wir auch den Wolf", sagt Gerstenhauer. Herdenschutzhunde reichen laut Gerstenhauer eigentlich nicht aus.

Schwerwiegende zusammentreffen sind nicht auszuschließen

Noch gab es in der Umgebung keine schwerwiegenden Zusammentreffen wie weiter im Norden Deutschlands. Trotzdem lassen sich diese für die Zukunft nicht ausschließen. Gefallen finden könnten Wölfe zum Beispiel am Deggenhausertal. "Problematisch wird es, wenn Wölfe sich spezialisieren", sagt Gerstenhauer. Ein Wolfsrudel in Niedersachsen habe beispielsweise gelernt, "dass Kühe Beute sind". So entstehen Konflikte zwischen Mensch und Wolf. Die Politik rätselt, wie sie auf die Entwicklungen reagieren soll. Wölfe gehören zu den streng geschützten Tierarten, weshalb verträgliche Lösungen gefragt sind. "Die Wölfe werden nicht in die Schranken gewiesen, mit Maßnahmen, die dafür sorgen, dass sie auf Distanz bleiben", sagt Gerstenhauer. Eine Möglichkeit seien Gummigeschosse. Diese finden mancherorts bereits Verwendung. Die Tiere werden damit erschreckt. "Ist das angebracht?", wird mancher fragen. Gerstenhauer gibt zu Bedenken, dass Wölfe die Menschen nicht scheuen. Als Beispiel nennt er die Videos und Filme, die es im Internet von Wolfssichtungen zu sehen gibt. Die Nähe der Tiere zu den Menschen fällt dem Experten dabei immer wieder auf.