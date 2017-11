Salem Wir verlosen 5x2 Karten für "Freundeskreis" beim Salem Open Air 2018!

Am 3. August 2018 spielt die Band "Fruendeskreis" beim Salem Open Air. Wir verlosen 5x2 Tickets!

Nach einem ausverkauften Konzertsommer, der zehn Jahre Bühnenabstinenz beendete, kündigte "Freundeskreis" mit Max Herre weitere Auftritte an. Am Freitag, 3. August 2018, 19 Uhr, ist die Hip-Hop-Band beim Schloss Salem Open Air zu erleben. Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert - bis zum 22. November, 12 Uhr, können Sie an der Verlosung teilnehmen!



Falls Sie nicht zu den glücklichen Gewinnern zählen sollten: Beim SÜDKURIER ist der Vorverkauf gestartet, Tickets gibt es unter der Telefonnummer 0800/9991777 (Montag bis Freitag von 9-18 Uhr). Für Abonnenten gibt es die ersten 100 Tickets mit 20 Prozent Rabatt (zwei Tickets pro Anrufer) auf den Preis von 51,15 Euro.