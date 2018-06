vor 13 Stunden Mardiros Tavit Salem Wettmelken ist beim Prinz-Max-Fescht in Salem-Neufrach neu im Programm

Beim Prinz-Max-Fescht in Neufrach gibt es wieder einen Gaudiwettbewerb. An einer Euterattrappe können die Festbesucher am ersten Festabend ihr Fingerspitzengefühl demonstrieren.