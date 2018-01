Salem Werbetour für alternative Gästekarte statt EBC

Die Echt-Bodensee-Card ist in Salem in der Kritik. Die EBC ermöglicht den Gästen unter anderem die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn. Doch in Salem sei die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr nicht attraktiv genug. Das äußerten Vermieter bei einer Infoveranstaltung in Salem, bei der der Gastgeberverein Uhldingen-Mühlhofen Stimmen für eine Petition sammelte. Der Verein will die Gästekarte aus Papier statt Plastik – eine Lösung, die jetzt auch kommen soll.

Salem – Eine Gästekarte aus Papier statt Plastik? Das fordert der Gastgeberverein Uhldingen-Mühlhofen (GUM), der die Echt-Bodensee-Card (EBC) ablehnt, schon seit Monaten. Nun gibt es diesen Richtungswechsel (wir berichteten), was den GUM aber nicht davon abhält, weiter für sein Alternativmodell zu werben. Am Montag hatten Gastgeber aus Salem die Uhldinger zum Vortrag eingeladen, um sich darüber zu informieren. Rund 40 Interessierte, darunter Vermieter aus der Region, aber auch einige Gemeinderäte wie der stellvertretende Bürgermeister von Salem, Peter Frick, kamen ins „Recks“. Es war die dritte Veranstaltung dieser Art im Bodenseekreis nach Langenargen und Uhldingen-Mühlhofen.

Für Herbert Maerz vom GUM sind mit dem Abschied von der umstrittenen Gäste-Chipkarte EBC ein Jahr nach deren Einführung in vier Seegemeinden noch längst nicht alle Ziele erreicht. „Wir fordern den Kreistag auf, endlich eine längst überfällige und bezahlbare ÖPNV-Gästekarte voranzutreiben“, und zwar als kreisübergreifende Lösung in Richtung Konstanz, sagte er am Montagabend. Dazu müsse der Verkehrsverbund Bodo umgehend beauftragt werden, mit dem Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee (VHB) Konstanz zu verhandeln. 200 Gastgeber unterstützten diese Forderungen bereits, so Maerz. In Salem kamen weitere dazu. Diese Petition will der GUM nach der Informationstour durch die Seegemeinden dem Kreistag übergeben.

Wie eine ÖPNV-Gästekarte gut funktioniert, mache der Schwarzwald mit der Konus-Karte seit Jahren vor, die in neun Landkreisen und Verkehrsverbünden gilt, so Maerz. Dort werden vom Gast 42 Cent pro Übernachtung über die Kurtaxe für die Gästekarte kassiert, der Verwaltungsaufwand schlägt mit 2 Cent zu Buche. Die EBC koste auch im Papierformat 75 Cent für freie Fahrt in Bus und Bus und 25 Cent, die die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) dafür verlange. "Für uns Gastgeber ist auch die DBT das Produkt einer echten Geldverschwendung und deshalb so überflüssig wie ein Kropf", schimpfte Maerz in Richtung von Geschäftsführer Enrico Heß, der anwesend war, in dieser Versammlung aber stumm blieb.

Die Frage, ob die DBT im Gästekarten-System mitfinanziert werden muss, stellt sich auch für den Salemer CDU-Gemeinderat Peter Frick, der zudem als Gastwirt einer Ferienwohnung bei dem Info-Abend dabei war. Von der EBC selbst ist er nach wie vor nicht überzeugt. "Die taugt nichts und ist zu teuer", so Peter Frick auf Nachfrage.

Einen Preisaufschlag von 50 Cent pro Übernachtung für die Gästekarte könne er persönlich mittragen, dann würde die Kurtaxe auf 1,50 Euro pro Nacht steigen. Mehr sei für eine Gemeinde wie Salem "in zweiter Reihe" mit eher schlechter ÖPNV-Anbindung nicht sinnvoll. Viel sinnvoller fände er es beispielsweise, einen kostenlosen Radverleih über die Gästekarte zu finanzieren, damit die Gäste am See radeln können. Die meisten Urlauber in Salem blieben nur zwei, drei Nächte und wollten in der kurzen Zeit möglichst viel sehen. "Da macht sich doch keiner die Mühe, die Fahrpläne zu recherchieren und auf Bus oder Bahn zu warten."

Ebenso skeptisch ist Klaus Konstanzer, der in Salem-Weildorf an Gäste vermietet. "Hier gibt's früh zwei Busse, mit denen die Leute wegkommen, das war's." Und das Angebot auf der Bodenseegürtelbahn sei katastrophal. Mit einer solchen ÖPNV-Anbindung lohne sich das Angebot von freier Fahrt mit Bus und Bahn für die Touristen in Salem einfach nicht. Er habe seine Meinung zur EBC in mehreren Kontakten mit DBT-Geschäftsführer Heß geäußert. "Ich hatte allerdings nicht den Eindruck, dass die Meinung von Gastgebern interessiert." Warum die DBT ein neues System aufsetze, wo es in direkter Nachbarschaft ein gutes gebe, das funktioniere, verstehe er nicht. Und die Kurtaxe um 1 Euro wegen der EBC zu erhöhen, sei "fast unzumutbar". Eine Gästekarte, die rund um den See gilt, würde er allerdings begrüßen, sagt Klaus Konstanzer.

Bürgermeister Manfred Härle, der am Montagabend nicht anwesend war, hält den Grundgedanken einer einheitlichen Gästekarte für die Bodenseeregion nach wie vor für sehr gut und richtig, teilte er auf Anfrage mit. „Bei der Einführung der EBC wurden sicherlich handwerkliche Fehler gemacht. Ich bin aber dennoch zuversichtlich, dass die DBT eine Gästekarte auf den Weg bringen kann, die von allen Beteiligten mitgetragen werden kann. Wenn die Eckdaten hierfür feststehen, werden wir uns in Salem wieder mit der EBC befassen." Das sieht Peter Frick anders. "Die Zeit ist bei uns noch nicht reif für die EBC."

Wichtig für Gastgeber

Noch vor Ostern soll die Echt-Bodensee-Card (EBC) im Papierformat eingeführt werden. Bis dahin kann weiterhin die Chipkarte zu den alten Regelungen ausgegeben werden. Auf der Papier-Gästekarte werden künftig der Name des Gastes, der Gültigkeitszeitraum, der Beherbergungsbetrieb und die Aufenthaltsgemeinde aufgedruckt. Geplant ist, dass die Karte mit einem Strichcode versehen wird, um die Gültigkeit des Fahrscheins elektronisch zu prüfen. Bis dahin müssen Urlauber die Gästekarte auf Verlangen mit gültigem Lichtbildausweis vorzeigen.

In Zukunft wird die EBC – so wie die VHB-Gästekarte – als Aufkleber auf dem Meldescheinbogen der jeweiligen Gemeinde ausgedruckt. Die Vermieter erhalten von der Touristinformation vor Ort die neuen Druckvorlagen. Der Aufkleber kommt dann ins EBC-Kartenmäppchen für jeden Gast, der mindestens zwei Nächte übernachtet.

Die Leistungen bleiben gleich: kostenlose Nutzung des ÖPNV und Vergünstigungen bei Ausflugszielen. Seit dem 1. Januar gehört auch der Landkreis Lindau zum Bodo-Verkehrsverbund. Deshalb gilt die EBC auch hier, allerdings nicht im Lindauer Stadtverkehr. (kck)