Salem Wahlen im Salemer Affenzoo

Spannende Herbsterlebnisse am Affenberg: Wie wird oder bleibt man Chef einer Affenbande? Unter den Primaten zählt diplomatisches Geschick mehr als Stärke

Sie sollten im besten Alter sein – zehn bis 15 Jahre, körperlich fit, ehrgeizig und durchsetzungsstark sowie gute Netzwerker mit möglichst vielen hochrangigen Freunden. Das sind in etwa die Voraussetzungen für den Chefposten in einer der drei Berberaffengruppen am Affenberg Salem, fasst Marina Lehmann vom Affenberg zusammen. In der Regel hielten sich die Chefs dann zwei bis fünf Jahre. Der erfahrene, strategisch handelnde "Lentigo" habe seit 2015 diese Spitzenposition in der größten Gruppe mit rund 70 Tieren inne. Und er beweise dabei viel diplomatisches Geschick. „Lentigo ist inzwischen 17 Jahre alt. Jüngere ranghohe Männchen wie etwa sein Neffe Julius könnten ihm den Posten streitig machen“, weiß Biologe und Parkleiter Roland Hilgartner. „In diesen Wahlkampfwochen kann es hier und in den anderen Gruppen auch mal heiß hergehen. Wir sind selbst gespannt und informieren die Besucher über die Besonderheiten dieser Wahl und deren Bedeutung für die Affengruppen.“

Allerdings kommt nicht automatisch das stärkste Tier an die Macht, sondern derjenige, der es schafft, möglichst hochrangige Männchen als Koalitionspartner auf seiner Seite zu versammeln. „Diese Kontakte müssen gut gepflegt werden. Insofern steht der Chef in ständigen Koalitionsverhandlungen. Dabei spielen auch die Babys eine wichtige Rolle. Sie dienen als soziale Vermittler zwischen den Männchen. Mit einem Baby auf dem Rücken signalisieren die Männchen ihre friedliche Absicht. So werden Koalitionen gestärkt oder neue Freundschaften ermöglicht“, erläutert der Affenexperte Hilgarnter. Dem Chef steht der Platz im Zentrum der Gruppe zu, er hat Priorität beim Zugang zur Nahrung – in freier Wildbahn kann dies überlebenswichtig sein.

Auch in der anstehenden Paarungszeit genießt er einen gewissen Vorrang, wenngleich die Weibchen auf geschickte Weise über ihre Paarungspartner mitentscheiden. „Verhalten und soziale Organisation in einer Berberaffengruppe sind eine sehr komplexe Sache, bei der der Affenchef und die Affenchefin eine große Rolle spielen“, erläutert Hilgartner. Im Gegensatz zu vielen anderen Affenarten ist bei den Berberaffen auch die Rolle eines abgewählten Chefs anders. Während diese sonst teilweise die Gruppe verlassen müssen oder sich in der Rangordnung weit unten wiederfinden, erfahren sie in einer Berberaffengruppe nach wie vor Respekt und bleiben häufig bis ans Lebensende im Zentrum der Gruppe. Über andere, stark bedrohte Affenarten aus Madagaskar und Peru sowie die Schutzprojekte der Organisation "Chances for Nature" für diese Tiere informiert derzeit eine Bilder-Ausstellung. Dies wird zu den Herbstferien durch eine Naturschutzwoche ergänzt.

Den Berberaffennachwuchs kümmert das Wahlgerangel und anderes wenig, beschreibt Affenberg-Mitarbeiterin Marina Lehmann weiter. Die diesjährigen Babys versuchen, es den älteren Geschwistern beim munteren Toben und Klettern nachzutun. Wachsame erwachsene Tiere sorgen dafür, dass die Kleinen es nicht übertreiben. Für die Besucher ergäben sich dabei immer wieder herrliche (Foto-)Motive. Auch das dichte Winterfell leuchtet jetzt in der Herbstsonne. Beim Weg durch das weitläufige Parkareal mit großem Weiher ergeben sich weitere spannende Beobachtungen. Im Damwildgehege kommen die schönen Bambis nun zum täglichen Mitfüttern um 16. 15 Uhr hinzu. Leithirsch Emil versucht derweil, die Hirschkühe durch sein Auftreten, sein stattliches Geweih und seine kräftige Stimme zu beeindrucken. „Gerade am Morgen und am späteren Nachmittag lässt er sein markantes Röhren immer wieder hören“, empfiehlt Hilgartner. Dazwischen lenken die rund 20 nichtziehenden Störche durch lautes Klappern und elegante Thermikflüge den Blick nach oben.

Als Zubringer zum Affenberg bietet sich bis zum 27. Oktober der Erlebnisbus an, der das Gehege im Stundentakt mit den Pfahlbauten in Unteruhldingen und Schloss Salem sowie den dazugehörigen Bahnhöfen verbindet. Wer mit dem Auto kommt, findet einen großen gebührenfreien Parkbereich. Und für Radfahrer bietet sich der neue Radweg von Oberuhldingen an. Geöffnet ost der Tierpark bis 28. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr. Vom 29. Oktober bis 5. November jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Affenprinzessin "Soraya"

Den Sommer über haben viele Besucher jeden Alters im Park oder über Facebook Namensvorschläge für die Urenkelin und spätere Nachfolgerin der jetzigen Affen-Chefin "Raina" abgegeben, informiert Parkleiter Roland Hilgartner. "Unter den zahlreichen schönen Namen hat sich die Jury nun für den Namen Soraya entschieden, der von mehreren Teilnehmern vorgeschlagen wurde." Sie würden nun mit ihren Familien zur "Taufe" der kleinen Affenprinzessin im nächsten Jahr an den Affenberg Salem eingeladen.