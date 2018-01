Salem Vitaminschub bei der Salemfrucht: Besuchertag für SÜDKURIER-Leser

Täglich frisch auf den Tisch: Unter diesem Motto gibt es Gelegenheit für zweierlei, für eine Führung im Logistikzentrum der Salemfrucht in Salem und gleichzeitig für ein Treffen mit Ihrer Zeitungsredaktion, bei dem Sie Fragen und Anregungen benennen können. Termin ist am Freitag, 26. Januar, Beginn um 14 oder um 16 Uhr.

Alleine der Duft, der den Besuchern im Logistikzentrum der Salemfrucht entgegen weht, ist es wert, die Industriehallen in Salem-Neufrach zu betreten. Es duftet wie auf einer Streuobstwiese im Spätherbst, und das mitten im Winter. Das liegt am Ethylen, einem Gas, das von Äpfeln in vergleichsweise hoher Konzentration produziert wird. Wie Bernhard Fuchs, zuständig für Werbung und Marketing, erklärt, werden die Äpfel in ihren Lagerhallen bei Temperaturen von 1 bis 3 Grad Celsius gelagert.

Den Räumen wird Stickstoff zugefügt und Sauerstoff verdrängt, womit das Obst in eine Art Winterschlaf fällt und auch nach einem Jahr noch knackig schmeckt. Somit wird auch der gute Duft der Millionen Äpfel in den Lagerhallen konserviert. Auf die Frage, was die Verbraucher selbst dazu beitragen können, dass ihre Äpfel daheim nicht so schnell faulen, rät Fuchs: "In einer Tüte im Kühlschrank lagern." Weitere Tipps zur richtigen Lagerung von Obst gibt's bei der Führung am kommenden Freitag.

In den Lager- und Sortieranlagen der Salemfrucht GmbH werden jährlich bis zu 40 000 Tonnen Äpfel umgeschlagen. 2001 von drei Obstgroßmärkten aus Salem, Hagnau und Meckenbeuren gegründet, wurden alleine in den ersten zehn Jahren rund 2,8 Millionen Äpfel nach Sorte, Farbe und Größe getrennt, verpackt und versandt. Beeindruckend, wie die rot- und gelbbackigen Äpfel über Wasserstraßen in die richtige Bahn gelenkt werden.

In normalen Jahren exportiert das Unternehmen in 14 Länder. Normal ist dieses Jahr aber nicht, denn die Apfelernte war so schlecht wie nie zuvor in der Geschichte der Salemfrucht. Grund dafür, sagt Bernhard Fuchs, war der strenge Frost zur Blütezeit. Normalerweise dauere ihre Saison von Januar bis Juni. in dieser Saison dagegen müsse man damit rechnen, dass einige Apfelsorten schon im März ausverkauft sind, manche seien jetzt schon zur Neige gegangen, sagt Fuchs. Der Markt reagiert entsprechend: Die Preise für Äpfel sind gestiegen, Rabattaktionen des Handels blieben aus, und Salemfrucht liefert nur an deutsche Unternehmen, vorwiegend Supermärkte und Discounter.

Die etwa 200 Erzeuger, von denen die Salemfrucht ihre Äpfel bezieht, stammen aus der Region zwischen Lindau und Stein am Rhein, wobei die meisten aus der direkten Nachbarschaft stammen, wie Fuchs erklärt. Welche Sorte beim Verbraucher am besten ankommt, welche Rolle Jonagold, Elstar und Gala spielen, wie Salemfrucht die Festigkeit eines Apfels misst, warum die junge Sorte Kiku schon zu einem Verkaufsschlager wurde, welches Obst hier sonst noch lagert? Das und viel mehr können Sie beim Termin nächsten Freitag erfahren. Und gleich noch beobachten, wie aus dem Besuch ein Zeitungsbericht für den SÜDKURIER wird.

Führung am 26. Januar

In Kooperation von Salemfrucht und SÜDKURIER Medienhaus steht der Besuchertag am Freitag, 26. Januar, unter dem Motto: Täglich frisch auf den Tisch. Es stehen zwei Führungen um 14 Uhr und um 16 Uhr zur Verfügung, Sie haben die freie Wahl, der Eintritt ist frei. Treffpunkt ist beim Logistikzentrum Salemfrucht in der Alten Neufracher Straße 100 in Salem-Neufrach. Jeweils im Anschluss an die Führung haben Sie die Gelegenheit, mit Ihrem SÜDKURIER ins Gespräch zu kommen. Ein Vertreter der Lokalredaktion steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung.