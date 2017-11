Salem Viele Spender aber geringes Interesse am Hikkaduwa-Verein

Der Verein unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche in Sri Lanka auch dieses Jahr wieder mit 71.435 Euro. Horst Gerland, der als Vorsitzender wiedergewählt wurde, summierte das auf 1,6 Millionen Euro seit 2003.

Mitglieder des Hikkaduwa-Vereins haben sich zur Versammlung in Beuren in der „Bauernschänke Fidelius“ getroffen. Der Verein zur Hilfe für bedürftige Kinder und Jugendliche trägt den Namen der rund 20 000 Einwohner zählenden Stadt Hikkaduwa in der Südwest-Region Gallé des großen Inselstaates Sri Lanka im Indischen Ozean, südöstlich von Indien.

Bürgermeisterstellvertreter Peter Frick betonte als etwas Besonderes des Vereins seine Nachhaltigkeit. Der Verein unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche in Sri Lanka auch dieses Jahr wieder mit 71 435 Euro. Horst Gerland, der als Vorsitzender wiedergewählt wurde, summierte das auf 1,6 Millionen Euro seit 2003. Nach dem Tsunami 2004 erreichten Krankenhäuser in Sri Lanka auf Initiative des Vereins per Schiff Medikamente, Krankenhausbedarf und Hilfsgüter von fast einer halben Million Euro. Zur baulichen Wiedererrichtung 2008 der Grundschule St. Mary’s Convent steuerte der Verein 157 000 Euro bei. Die Salemer sind deshalb auch zum zehnjährigen Bestehen von 24. bis 26. Januar 2018 an die „Salem-Road“ in Matara eingeladen.

Persönliche, familiäre Geschichten schilderte Horst Gerland zum Internationalen Freiwilligen Sozialen Jahr von jungen Menschen aus Hikkaduwa in Deutschland. Dasni Malarachchige zum Beispiel wohnt in Brachenreuthe und absolviert dort nun im dritten Jahr ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bei Camphill. Die Schulabschlüsse von zehn unterstützten Jugendlichen 2016 und zwölf im Jahr 2017 verdeutlichten fast alle höhere Berufsziele – Management in einer Kleiderfabrik, Banklaufbahn, Anwalt, Chemie-Laborant, Lehrer, Higher National Diploma in Business Management.

„Ziele“, sagt Gerland, „die ohne Unterstützung durch Paten nicht erreichbar wären.“

Amil Laksha, Vimukthi Shan und Ruwani wurden mit ihrer Familie ebenso ausführlich dargestellt wie die Auswirkungen des Jahrhundert-Monsuns 2017. Im Bericht von Schwester Assumpta standen Häuser unter Wasser, musste evakuiert werden, war der Verlust von allem im Haus zu beklagen. Von 6500 Euro etwa für den Neubau des Hauses „Tharushi“ seien, so Martin Henrich (ehemals Hermannsberg und seit November 2012 in Sri Lanka), 4500 Euro noch nicht gedeckt. Horst Gerland hofft auf Spender.

Der Offenheit für Spenden stehe, wie Gerland feststellte, geringeres Interesse am Verein gegenüber. Deswegen bat er die Mitglieder um ihre Meinung per E-Mail zu zwei Versammlungen jährlich, zum Einsatz beim Schwedenmarkt und den Radbasaren – immer gute Einnahmequellen. Beim Benefizkonzert am 21. April im „Prinz Max“ wollen der Essarter Chor und andere Ensembles erneut Geld für den Hikkaduwa-Verein einspielen. Konstant bleibt der Mitgliedsbeitrag von jährlich 12 Euro.

