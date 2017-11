Salem Viel Zuspruch für neue Rektorin Bettina Schappeler

Bettina Schappeler wurde offiziell in ihr Amt als Rektorin am Bildungszentrum in Salem eingeführt. Bürgermeister Manfred Härle bescheinigte seiner "Wunschkandidatin" einen sehr guten Start. Er sicherte von Seiten der Gemeinde zu, dass es der Schule an finanzieller Ausstattung nicht fehlen solle.

Sie ist die richtige Frau am richtigen Ort. Das war bei den begeisterten Willkommensgrüßen zur offiziellen Amtseinführung für Bettina Schappeler, neue Rektorin des Bildungszentrums Salem, mit Händen greifbar. Die 42-jährige Bettina Schappeler selbst unterstrich dies nicht zuletzt mit der eigenen abschließende Ansprache, der auch nach einem mehr als 90-minütigen Programm die verdiente Aufmerksamkeit zuteilwurde. Das Heft fest in der Hand hatten zuvor die Schülersprecher Melek Veit und Ricardo Nobis, die das Jugendwort des Vorjahres, "Fly sein", praktisch umsetzten und jeden Punkt mit dem Start einiger Papierflieger eröffneten.

Im September hatte die neue Rektorin ihre Aufgabe übernommen und die Nachfolge des engagierten Emil Bauscher angetreten. Dass sich an der Gemeinschaftsschule mit ihren 465 Schülern und 17 Lehrern in ihrem vierten Jahr schon einiges verändert hat und eine neue Aufbruchstimmung spürbar ist, wurde im Programm von Lehrern und Schüler deutlich, unter anderem in der jungen Zirkus-Gruppe, die es erst seit einigen Wochen gibt. "Voller Schwung, das macht Spaß, uns're Chefin gibt voll Gas", sang das Kollegium, ohne atemlos zu werden, auf die Helene-Fischer-Melodie und gratulierte Bettina Schappeler mit Rosen.

Dass die Gemeinde mit der Neufracherin einen "guten Fang" gemacht und eine "starke Schulleiterin" bekommen habe, darüber freute sich insbesondere Bürgermeister Manfred Härle. Er hatte sich seit vielen Jahren massiv für das neue Konzept am Bildungszentrum eingesetzt. "Hier wollte ich nichts dem Zufall überlassen", sagte Härle. Auf Empfehlung der Elternbeiratsvorsitzenden Birgit Zauner habe er aktiv um Schappeler geworben, die zuvor 15 Jahre in verschiedenen Aufgabe an der Schule Schloss Salem tätig gewesen war. Dass der Kontakt zu der kreativen Pädagogin nach dem Wechsel keineswegs abgebrochen sei, betonte Studienleiterin Brigitte Mergenthaler-Walter von der Schule Schloss Salem und freute sich auf weitere Brücken zwischen ihrer Schule und der Gemeinde.

Den Start habe Schappeler "richtig gut hinbekommen", sagte Manfred Härle. Er freue sich schon auf weitere innovative Ideen und Impulse. Dass die neue Rektorin diese durchaus hat, erfuhr der Salemer Bürgermeister spätestens, als Schulamtsleiter Klaus Moosmann im Interview mit Schappeler nach deren Visionen fragte. Sie würde sich durchaus freuen, sagte die sportbegeisterte Pädagogin, wenn sie in zehn Jahren Schlagzeilen über die Eröffnung einer zweiten Sporthalle und einer Schwimmhalle lesen könnte.

Manfred Härle hat derzeit noch andere Visionen. "Auch wir als Schulträger werden uns anstrengen und unsere Hausaufgaben machen", versprach er. Die Gemeinde stehe zu einer dynamischen Weiterentwicklung des Schulstandorts Salem und an der finanziellen Ausstattung werde es nicht fehlen. Seine bei der Feier anwesenden Amtskollegen Frank Amann aus Heiligenberg und Jürgen Stukle aus Frickingen erinnerte er bei der Gelegenheit noch einmal an den Wunsch nach einer freiwilligen Kostenbeteiligung an den Investitionen und kündigte an, zum Wohle seine Gemeinde auch den Rechtsweg zu beschreiten. Einer Weiterentwicklung der Schule und des Zuspruchs von Eltern und Schülern bedürfe es, sagte Manfred Härle, "um unser großes Ziel der Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe zeitnah zu erreichen". Dass dieses Ziel in der Region nicht nur Befürworter hat, mache ihm keine Angst. "Wir sind kampferprobt", erklärte der Bürgermeister.

Dass dieses Projekt kein Selbstläufer werden werde, habe nicht nur der Widerstand der anderen Schulen im Umland schon gezeigt. Es brauche dafür zum einen die vorgeschriebene Schülerzahl mit dem geforderten Niveau, sagte Schulamtschef Klaus Moosmann im Anschluss. Ambitionen habe zudem auch die Friedrichshafener Graf-Soden-Gemeinschaftsschule. "Es wird mit Sicherheit nur eine Schule die Genehmigung erhalten."

Wissbegierde als Lerngrundlage

Mit dem Philosophen Seneca und der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren erinnerte die neue Rektorin Bettina Schappeler an die natürliche Wissbegierde des Menschen und appellierte an die Schüler, dieser freien Lauf zu lassen. Mit den Kollegen, die nicht nur empathische Lernbegleiter, sondern auch Experten sein müssten, wolle sie die notwendige Atmosphäre schaffen, erklärte die Rektorin und sagte: "Die Lust, lernen zu wollen, müsst ihr mitbringen." Wie wichtig das ist, illustrierte sie mit einem Zitat von Astrid Lindgren: "Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen."

Die Schule müsse auf die Realität des Bewertungsdrucks vorbereiten. Wissen und Methodenkenntnisse seien wichtige Voraussetzungen dafür. "Doch wir dürfen in der Schule unseren Spielraum nutzen", sagte die Rektorin. Auch zuhause müsse jedoch Interesse bestehen, appellierte Schappeler an die Eltern: "Fragen Sie, lassen Sie sich erzählen, erklären Sie, zeigen Sie!"

Nur im Zusammenspiel zwischen vertrauensvollem Umfeld, innerer Beteiligung sowie einem von außen klar, aber wohlwollend formulierten Anspruch entstehe "Selbstvertrauen für das eigene Handeln, hoffentlich Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen", wie Schappeler es formulierte. Die Schüler sollten wie Pippi Langstrumpf sagen können: "Das habe ich noch nie vorher gemacht, aber ich bin sicher, dass ich das schaffe."