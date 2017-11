Salem Viel Bewegung in Schule Schloss Salem

Das Wirtschaftsforum Salem hat dem renommierten Internat Schule Schloss Salem im Rahmen seiner Betriebsbesichtigungen einen Besuch abgestattet.

Salem (as) An der Schule Schloss Salem hat sich zuletzt einiges getan. Mit einer Reihe von Baumaßnahmen wurde der Schulbetrieb modernisiert, und die Unterstufe wurde von Burg Hohenfels nach Salem verlegt. Grund für das Wirtschaftsforum Salem, im Rahmen seiner Betriebsbesichtigungen auch das renommierte Internat zu besuchen. "Die Schule Schloss Salem GmbH ist nicht nur eine bedeutende Bildungseinrichtung, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor in der Region", sagte Ralf Bäuerle, Sprecher des Wirtschaftsforums und Chef der Sparkasse Salem-Heiligenberg.

Dass die Schule Schloss Salem einen nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor darstellt, unterstrich Bernd Westermeyer, seit 2012 Gesamtleiter des Internats, mit einigen Zahlen. An der Schule, die einschließlich der beiden Standorte in Überlingen auf maximal 600 Schüler ausgelegt ist, sind 260 Mitarbeiter, davon 140 Lehrer, beschäftigt. Der Jahresumsatz, der auf der Einnahmenseite durch das Schulgeld von 36 000 Euro pro Schüler rekrutiert wird, beläuft sich bei derzeit 540 Schülern auf rund 20 Millionen Euro.

"Unser Anspruch ist es, Persönlichkeiten im möglichst weitesten Sinne zu bilden", beschrieb Bernd Westermeyer das pädagogische Grundprinzip der von Prinz Max von Baden und dem Reformpädagogen Kurt Hahn im Jahr 1920 gegründeten Schule. Zur Persönlichkeitsbildung zählen auch die diversen sozialen Dienste wie Feuerwehr oder Rotes Kreuz. "Eine stattliche Anzahl von Schülern bleiben diesen Hilfsorganisationen auch nach ihrer Schulzeit treu", berichtete Westermeyer.

Ihr pädagogisches Konzept hat die Schule längst darauf ausgelegt, ihre Schüler für die Bewältigung der Zukunftsherausforderungen fit zu machen. Dabei ist, wie Bernd Westermeyer erklärte, "das Lernen, wie man sich Wissen selbstständig erwirbt", ein ganz wichtiger Aspekt. "Denn keiner weiß, wie seine Berufswelt in 20 Jahren aussieht und welches Wissen er dann braucht", sagte Westermeyer und landete dann bei dem aktuell dominierenden Stichwort Digitalisierung. "Wir sind dabei, voll in die Digitalisierung einzusteigen", betonte Westermeyer und fügte hinzu: "Wir als Privatschule verstehen uns auch als Motor dafür, Dinge auszuprobieren, die an öffentlichen Schulen nicht so schnell umgesetzt werden können."

Auf natürliche Weise findet an der Schule Schloss Salem auch Globalisierung statt. "Unsere Schülerschaft setzt sich aus rund 40 Nationen zusammen", erklärte Westermeyer. Und daraus entwickle sich eine gemeinschaftliche Bindung, die oft ein Leben lang halte. Der Kitt dafür sei nicht zuletzt der historische Ort von Kloster und Schloss Salem mit seinem besonderen Ambiente.

"Salem ist ein Schatz", hielt Bernd Westermeyer selbst einen Moment inne, nachdem er diese Worte ausgesprochen hatte und die Gäste dann durch die weitläufige Schulanlage führte und sie in das bauhistorische Flair der verschiedenen Räumlichkeiten abtauchen ließ. "Manches, was hier dem Denkmalschutz geschuldet ist, würde an einer neuen Schule von den Eltern als überholt und nicht zeitgemäß angeprangert", meinte Bernd Westermeyer. "Bei uns ist das anders. Da freut man sich über einen Balken, der eine speckige Patina hat."

Investitionspaket

Mit Investitionen von rund 20 Millionen Euro macht sich derzeit die Schule an ihrem Stammsitz im Salemer Schloss zukunftsfähig. Neben der neuen Sporthalle und dem Bau einer Versammlungsstätte anstelle der alten Schrote gehören auch die Erneuerung der Außensportanlagen, ein Lernzentrum für die Klassen sieben und acht sowie ein um das Doppelte vergrößertes Naturwissenschaftszentrum dazu. Außerdem bekommt die zehnte Jahrgangsstufe in Vorbereitung auf die Oberstufe eine großzügige "Study Hall" zum selbstständigen akademischen Arbeiten. (er)