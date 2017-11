Salem Vater-und-Sohn-Geschichten: Der Südverlag-Klassiker vom Bodensee

Diane Kopp erzählt in der Linzgau-Buchhandlung in Salem die Geschichte des Südverlags Konstanz, in dem die legendären Bildergeschichten "Vater und Sohn" von Erich Ohser, alias e.o.plauen, erschienen sind.

Als ob man in einem spannenden Buch schmökern würde – so fühlte es sich an, als Verlagskauffrau Diane Kopp am Mittwochabend in der Linzgau-Buchhandlung in der Schlossseeallee in Mimmenhausen die Geschichte des vor 72 Jahren von Johannes Weyl gegründeten Südverlags Konstanz aufblätterte und dann die aktuellen Bücher vorstellte. Mit der Wahl dieses Beitrags zur "Woche unabhängiger Buchhandlungen" hat Buchhändler Michael Schlageter ein gutes Händchen bewiesen. Rund 600 kleinere inhabergeführte Buchhandlungen nehmen an dieser Aktion teil, mit der sie ihr kulturelles, gesellschaftspolitisches und regionales Engagement unterstreichen wollen. "Ich habe mich anstatt einer Autorenlesung für eine Verlagsvorstellung mit regionalem Bezug entschieden", erklärte Michael Schlageter gegenüber dem SÜDKURIER, der übrigens ein Kind des Konstanzer Südverlags ist.

Der Berliner Johannes Weyl, der Biologie und Philosophie studiert hatte, hat den Südverlag Konstanz 1945 gegründet. Ursprünglich schwebte ihm ein Verlag für schöngeistige Literatur vor. Letztlich wurde daraus aber so etwas wie ein Mischverlag, der Lyrik und Romane ebenso verlegte wie Steuerratgeber, Schnittmusterhefte und sogar ein Kartenspiel. Für alles hatte Diane Kopp vergilbte Exemplare aus dem Archiv ausgegraben, um den Zuhörern auch einige handfeste Beispiele zu präsentieren. Unter anderem hatte sie auch ein Büchlein mit den Bildergeschichten "Vater und Sohn" von Erich Ohser, alias e.o.plauen, dabei. Erich Ohser sei ein Autor der ersten Stunde und langjähriger Stammautor des Südverlags gewesen, berichtete Diane Kopp. Dessen humorvolle und hintergründige Bildergeschichten hat der Südverlag in diesem Frühjahr als kolorierte Werkausgabe neu aufgelegt.

Denn e.o.plauens Bildergeschichten sind ein Evergreen. "Wenn mich meine zehnjährigen Zwillingsenkel besuchen, ziehen sie regelmäßig die Vater-und-Sohn-Geschichten aus dem Bücherregal", unterstrich Diane Kopp die Unvergänglichkeit von Ohsers Bildgeschichten.

Der Idee von Verlagsgründer Johannes Weyl, einen Verlag für schöngeistige Literatur zu gründen, ist dem Unternehmen bis heute verhaftet geblieben. Zeitschriften oder Ratgeber, wie sie einst eben den Bedürfnissen des lesegierigen Publikums nach dem Zweiten Weltkrieg Rechnung trugen, gehören längst nicht mehr zum Verlagsrepertoire. "Wir bringen Kultur ins Buch" heißt heute die Verlagsphilosophie. Darunter ist, wie Diane Kopp präzisierte, eine Ausrichtung auf Hebung regionaler Schätze zu verstehen. Unter diesem Aspekt steht auch die neue Schriftenreihe, die aus aktuellem Anlass über regionale Persönlichkeiten aus der Reformationszeit und des Konstanzer Konzils herausgebracht wurde.

Kultur ins Buch bringen ist im Südverlag Konstanz aber weit gefasst. So werden in einem der neuesten Bände auch die 25 schönsten Kräutergärten in Baden-Württemberg zusammengefasst. "Eine Art Reiseführer für Kräuterinteressierte", sagte Diane Kopp, die für ihren Vortrag viel Beifall erntete. "Beachtlich, was hinter diesem Verlag steckt", verabschiedete sich Gottfried Grundler aus Frickingen vom Gastgeber.

