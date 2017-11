Salem Traum des Salemer WEL-Kreises wird wahr: Ausstellung zu Walter Eberhard Loch in Dresden

Zur Vernissage Anfang März plant der WEL-Kreis eine Busfahrt. Interessenten können sich bis Monatsende anmelden

Ein lange gehegter Wunsch des WEL-Kreises Salem wird Wirklichkeit – eine Ausstellung in Dresden, einer der wichtigsten Station im Leben und im künstlerischen Wirken von Walter Eberhard Loch, kurz WEL. Die kleine, aber feine Auswahl von Werken des 1885 in Breslau geborenen Malers, der von 1939 bis zu seinem Tod 1979 in Neufrach lebte, wird ab März 2018 im Kraszewski-Museum Dresden zu sehen sein. Erreicht hat das die Vorsitzende des WEL-Kreises, Brigitte Rieger-Benkel, ehemalige Meersburger Kulturamtsleiterin, zusammen mit Dichterin Monika Taubitz und Anne Wachter.

Nach der Heirat Lochs im Jahr 1919 mit Dora Roth, der Tochter des Dresdner Musikers Bertrand Roth, lebte das Paar bis 1932 in der sächsischen Metropole. Bemerkenswerte Graphik-Zyklen und zahlreiche bedeutende Werke des Malers entstanden hier, wo WEL auch an zahlreichen Ausstellungen teilnahm. Von größter Bedeutung war für den Künstler die Begegnung mit der berühmten Ausdruckstänzerin Mary Wigman, in deren Tanzstudio Loch über sechs Jahre lang arbeitete. Seine Beobachtungen hielt er in unzähligen Studien, Zeichnungen, Graphiken, Aquarellen, Gemälden und Plastiken fest. Die Werke dieser zentralen Schaffensperiode sind Zeugnisse von WELs außerordentlicher Dynamik. Neben Loch kamen berühmte Künstlerkollegen wie Oskar Schlemmer, Ernst Ludwig Kirchner und Emil Nolde in die Tanzschule von Wigman. Aber nur Loch wurde die Ehre zuteil, ein Glasfenster für den Flur des Studios herzustellen.

Nach Ausstellungen in Lochs Geburts- und Ausbildungsstadt Breslau im Jahr 2010 und mehreren Ausstellungen am Bodensee, darunter jene im Neuen Schloss Meersburg im Jahr 2009, soll nun die Wiederentdeckung des Künstlers in einer Region folgen, in der er eine zentrale Schaffensperiode durchlief. Schlaglichter werden auch auf seine Breslauer Zeit und seine Jahre am Bodensee geworfen.

Die Ausstellung in Dresden wird am 4. März 2018, 15 Uhr, eröffnet und dauert bis zum 27. Mai. Der WEL-Kreis organisiert eine Kulturfahrt nach Dresden mit dem Bus, die vom 1. bis 5. März 2018 geplant ist. Das Programm sieht neben der Vernissage eine Stadtführung, einen Besuch des Grünen Gewölbes und einen Ausflug nach Meißen vor, ebenso eine Aufführung der „Zauberflöte“ in der Semperoper.

Informationen gibt es bei Organisatorin Anne Wachter in Meersburg, Anmeldungen sind bis Ende November möglich unter Telefon 0 75 32 / 65 27.