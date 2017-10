Baden-Württemberg Tod auf einem Parkplatz: "Mein Mann ist drei Tage gestorben"

Angeörige und Polizei suchen nach vermisstem Mann – Der Tote liegt unbeachtet im Auto auf einem Parkplatz in Salem

Salem – Einen geliebten Menschen zu verlieren tut weh. Doch für Klara F. (Name geändert) und ihre drei erwachsenen Kinder sind die Umstände des Todes ihres Mannes schlicht unerträglich. Drei Tage lang suchten Familie und Polizei nach dem Bermatinger. "Drei Tage lang Flehen, Hoffen und Schweben in Ungewissheit", schrieb eine Tochter auf ein Plakat zur Abschiedsfeier, die am Wochenende stattfand. Drei Tage lag ihr Vater tot in seinem VW-Bus, der etwa zehn Meter entfernt vom Eingang des Penny-Marktes in Salem parkte. Kein Mitarbeiter des Discounters, kein Passant nahm Notiz von dem Auto und dem Endfünfziger, der auf dem Beifahrersitz zusammengebrochen war und tot im Wagen lag. "Diese Ignoranz der Menschen ist das Schlimmste für mich", sagt die Ehefrau, die immer noch nicht begreifen kann, wie wohl Hunderte Leute und vor allem die Mitarbeiter des Marktes an dem Auto gleichgültig vorbei gelaufen sein müssen.

Das ist einen Monat her. Am Donnerstagabend legte Klara F. am Bordstein des Parkplatzes, wo der markante VW-Bus mit einem weißen Dach stand, eine Kerze und ein kleines Blumensträußchen ab. Vor vier Wochen starb ihr Mann, aber keiner weiß, wann genau. "Die Wut ist immer noch da. Mein Mann ist drei Tage gestorben", erklärt sie, warum "das jetzt raus muss". In der Sterbeurkunde ist kein Datum vermerkt, sondern ein Zeitraum von drei Tagen. Der beginnt am 26. September um 9.15 Uhr, als der Kassenbon nach seinem Einkauf im Penny ausgestellt wurde. Er endet am 28. September um 23.40 Uhr, als ihn die Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung fand. Was dazwischen geschah, bleibt unklar. Offensichtlich blieb ihm nur noch Zeit, den Einkauf im Auto zu verstauen, bevor er zusammenbrach.

Woran er starb, werden die Hinterbliebenen nie erfahren. Sie haben sich letztendlich gegen eine Obduktion entschieden, zumal der Tote nach drei sehr warmen Spätsommertagen in einem Zustand war, der selbst einen Abschiedsblick für die meisten Angehörigen unzumutbar werden ließ. Der 59-Jährige, der alles andere als sterbenskrank war, wollte an jenem Dienstag nur schnell einkaufen gehen. Denn der Computer zuhause lief noch, als die Polizei tags darauf die Wohnung inspizierte. Als er seiner von ihm getrennt lebenden Frau aber weder auf WhatsApp-Nachrichten antwortete noch auf Anrufe reagierte und auch am Mittwochnachmittag das Auto nicht vor der Wohnungstür stand, verständigte sie am Abend die Polizei. "Wir haben Tipps gegeben, wo er sein könnte, haben über einen Bekannten alle Förster im Umkreis alarmiert, denn er ging gern im Wald spazieren", erzählt sie. Am Donnerstagnachmittag sei sie selbst mit dem Sohn durch die Wälder gezogen. "Und dann muss man sich von einer Kripo-Beamtin anhören, dass es immer wieder Angehörige gebe, die sich eben einfach absetzen. Ernst genommen hat man uns dort offensichtlich nicht." In der Nacht auf Freitag standen gegen drei Uhr morgens zwei Polizisten mit zwei Sanitätern vor der Tür. "Wie im Film", erzählt Wilma F. traurig. Was sie von den Beamten dann über die Todesumstände erfuhr, habe sie schockiert.

Blumen und Kerze

Richtig wütend hat sie allerdings die Aussage der Filialleiterin des Marktes gemacht, die sie am Tag nach dem Auffinden ihres Mannes zur Rede stellte. Kurz angebunden habe die Frau nur erklärt, dass man sich nicht auch noch um das Geschehen auf dem Parkplatz kümmern könne. "Aber die Kerze und die Blumenschale, die wir am Samstag am Bordstein aufstellten, waren am anderen Morgen schon weg", ärgert sich Klara F. Die Aussage der Mitarbeiterin stützt Penny-Pressesprecher Andreas Krämer. "Unsere Mitarbeiter konzentrieren ihre Tätigkeit auf den Markt und nicht auf das Marktumfeld wie den Parkplatz. Insofern kontrollieren sie dort nicht die abgestellten Fahrzeuge oder die jeweilige Parkdauer", teilte er auf Anfrage mit. Bei einer entsprechenden Beobachtung oder einem Hinweis hätten die Mitarbeiter sicher umgehend Polizei oder Rettungskräfte informiert.

Allerdings hätten sie weder die Blumenschale noch die Kerzen beseitigt. "Insofern müssen wir hier von Diebstahl durch Dritte ausgehen", so der Pressesprecher, der den Hinterbliebenen im Namen der Geschäftsführung sein Beileid ausspricht. Für Familie und Freunde bleibt die traurige Geschichte, die auf dem Plakat in aller Kürze erzählt werden musste, unfassbar. "Drei Tage musste er in seinem Auto liegen. Drei Tage war er schon tot! Diese Tatsache werden wir niemals begreifen können!"

Tote, die nicht gleich entdeckt wurden

Hagen: Im Mai 2012 entdeckten Nachbarn in einer Wohnung in Hagen, dass eine ältere Frau gestorben war – fünf Jahre nach ihrem Tod. Die Frau, die bei ihrem Tod 66 Jahre war, hatten die beiden vor ihrem Fernseher mumifiziert vorgefunden. Niemand hatte es bemerkt, weil sowohl Miete wie auch Nebenkosten von dem Konto der älteren Dame stetig abgebucht wurden. Schon Jahre zuvor, so berichteten Anwohner, sei die Feuerwehr wegen anhaltenden Gestanks durchs Fenster in eine andere Wohnung gedrungen. Auch damals schon lag ein Toter in der Wohnung, auch ihn hatte lange Zeit niemand entdeckt.

Mittersendling: Im März 2017 wurde im Münchner Stadtteil Mittersendling eine verstorbene 91-jährige Frau entdeckt, die zwei Jahre tot in ihrer Wohnung gelegen hatte. Die Frau soll im April 2015 gestorben sein, neben ihr fand die Polizei eine aufgeschlagene Fernsehzeitschrift. Einem Nachbarn war der überquellende Briefkasten aufgefallen, woraufhin er die Polizei alarmierte. Die alte Frau war offenbar am Boden gestorben, von ihr war nur noch das Skelett übrig.

Iserlohn: Im Juli 2017 wird die Leiche eines Seniors in einer Wohnung in Iserlohn entdeckt, der bereits mehrere Wochen tot war. Mehrere Anwohner hatten sich über den anhaltend strengen Geruch beschwert, so dass die Hausverwaltung schließlich die Wohnungstür öffnen ließ. Der Mann hatte zurückgezogen in seinem Einzimmerappartement gelebt, er hatte keinen Partner, keine Kinder, keine Freunde. Vermisst hatte ihn in dem 19-Parteien-Haus offenbar niemand. Eine Äußerung aus dem Ordnungsamt ließ damals aufschrecken: "Dass ein Toter wochenlang in seiner Wohnung liegt, ohne dass jemand ihn vermisst, das kommt ein oder zwei Mal im Jahr vor," erklärten Mitarbeiterinnen des Ordnungsamts.

USA: Im März 2015 entdeckten Handwerker die Leiche einer Amerikanerin, die in ihrem Auto saß, das in der Garage geparkt war. Der Leichnam war mumifiziert, die Frau, eine zum Todeszeitpunkt 44-Jährige, hatte zuletzt ihren Job aus IT-Angestellte verloren. Neben der Leiche lagen eine leere Flasche Wein, Packungen mit Zigaretten und jede Menge ungeöffnete Briefe. Ihre neun Geschwister hatten sich offenbar keine Sorgen über den Verbleib der Frau gemacht. Nachforschungen sollen erst angestellt worden sein, als das Konto der Frau leer war und die Pfändung ihres Hauses drohte.

Lohfelden: Im Dezember 2015 wurde die Leiche einer 87-jährigen Toten in ihrem Bett in einem Ort bei Kassel entdeckt. Die sterblichen Überreste der zurückgezogen lebenden alten Dame wurden erst nach anderthalb Jahren gefunden. Erst ein Wasserschaden bei einem Nachbarn führte dazu, dass die Wohnung der Frau geöffnet wurde. Zwar stapelte sich die Post im Briefkasten, doch blieb dem Postboten laut seinem Arbeitgeber nichts anderes übrig, als die Briefe weiterhin zuzustellen.