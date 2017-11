Salem Tigerenten kommen aus Salem

Die Gemeinschaftsschule tritt am kommenden Wochenende gegen ein Gymnasium aus dem unterfränkischen Bessenbach an.

In Folge 1042 des "Tigerenten Clubs" in "Das Erste" dreht sich kommenden Sonntag, 26. November, 7 Uhr, alles ums Thema "Cool sein". Und mitten drin die Schüler der Gemeinschaftsschule Salem. Sie treten als Mannschaft der Tigerenten gegen die Frösche aus dem unterfränkischen Bessenbach. "Wer ist cool? Was ist cool? Wie kann ich cool rüber kommen?" – um solche Fragen geht es laut SWR, der die Kindershow in Göppingen produziert. Die Moderatoren Muschda Sherzada und Johannes Zenglein wollten aber auch klären, was überhaupt nicht cool sei. "Die beiden haben dazu die perfekten Studiogäste eingeladen: die Powerboys, vier Freunde, die eine coole Rockband gegründet haben und Motivationstrainer David Kadel aus Kirchheim unter Teck", schreibt der Fernsehsender. Dieses Mal können die Zuschauerkinder im Studio ihr Team in einer besonderen Spielrunde unterstützen. "Actionreich wird es auch bei den Wettkämpfen", verspricht der SWR. Tigerenten und Frösche wetteifern mit Geschick, Schnelligkeit und Köpfchen um den goldenen Tigerenten-Pokal und die Spendengelder für ihre Kinderhilfsprojeke.

Sendetermine: Das Erste zeigt den „Tigerenten Club“ am Sonntag, 26. November, 7 Uhr. Am Samstag, 2. Dezember, 10.45 Uhr ist die Folge bei KiKA zu sehen.