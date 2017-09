Salem Theater Maagal tritt im Schwandorfer Hof auf

Mit einem Stoff aus dem Mittelalter, der heute noch aktuell ist, beschäftigt sich das Theater Maagal aus Überlingen bei seiner dritten Inszenierung. Im Schwandorfer Hof in Salem bringen die Schauspieler das Stück "Der Ritter und die hässliche Alte" auf die Bühne – und beschäftigen sich mit der Frage, was Frauen am meisten ersehnen.

Salem – Die Frage, was eine Frau sich am meisten ersehnt, beschäftigte bereits das Mittelalter und interessiert bis in die heutige Zeit. In dem Theaterstück "Der Ritter und die hässliche Alte" geht es genau um diese Frage. Ob sie beantwortet wird, wollte Regisseur Carlos Goeschel bei den Proben am Dienstagnachmittag noch nicht verraten.

Das Theater Maagal, eine 2012 gegründete Laientheatertruppe, möchte mythologische Stoffe erfahrbar machen, erklärt Goeschel. "In unserem Stück steckt tolles Wissen, es ist absolut zeitlos", schwärmt der Regisseur und Theaterpädagoge. Er machte vor 30 Jahren eine Ausbildung zum Schauspieler in Ulm und spielte in Stuttgart am Theater. Carlos Goeschel, auch aus dem Fernsehen bekannt, schreibt mittlerweile hauptsächlich Theaterstücke.



Das aktuelle Stück ist die dritte Premiere für das Theater Maagal. An der Umsetzung der Inszenierung, einem Stoff aus der legendären Artus-Sage, arbeitet Goeschel mit zehn Schauspielern seit Dezember. Keuschheit, so die Sage, hatten die Ritter der Tafelrunde gelobt, aber einer der Ritter konnte dieses Gelübde nicht einhalten, wurde abtrünnig und vergewaltigte eine Frau. Sein schweres Vergehen sollte mit dem Tode bestraft werden, entschied König Artus. Seine Gemahlin Guinevere stellte dem Ritter sein Leben in Aussicht, sollte dieser ihr innerhalb eines Jahres folgende Frage beantworten können: "Wonach sehnt sich eine Frau am meisten?" Die simple Frage brachte dem Ritter allerdings ständig andere Antworten ein.

Das Theaterstück, das einen Tag im Leben des Ritters reflektiert, endet mit einer Liebesnacht – ob diese ihm die ersehnte Antwort bringt, von der sein Leben abhängt, lässt Goeschel offen. Die entscheidende Antwort auf die Frage gibt es vielleicht am Wochenende, wenn das Stück über Liebe und Freiheit im Schwanendorfer Hof aufgeführt wird.

"Fragen Sie doch mal in Ihrem Bekanntenkreis herum und hören Sie, wie viele verschiedene Antworten Ihnen die Frauen nach dem von ihnen Meistersehnten geben. Antworten geben natürlich auch die Männer, die ja bekannterweise die Frauen ganz besonders gut kennen", lacht Carlos Goeschel. Die acht Schauspieler um die beiden Hauptdarsteller Renate Walter – sie gibt Lady Ragnell, die hässliche Alte – und Nadeen Althoff, den verzweifelten Ritter, haben eigene Antworten auf die über Leben und Tod entscheidende Frage gefunden. Mit minimalistischem Bühnenbild und einigen effektvollen Stilelementen erwartet das Ensemble die Zuschauer im Hangar des Hofguts, in dem etwa 70 Zuschauer Platz finden. Ob das Publikum an dem für mystische Stoffe bestens geeigneten Spielort nun erfährt, wonach Frauen sich am meisten sehnen, ist unsicher. Ganz sicher ist, dass die Anwesenden in den Genuss einer Hochzeitssuppe kommen, passend zur Liebesnacht des Ritters, schmunzelt der Schauspieler dieser Rolle, Nadeen Althoff.

Aufführungen

"Der Ritter und die hässliche Alte" wird gespielt vom Theater Maagal unter der Regie von Carlos Goeschel. Aufführungen sind am 15. und 16. September um 19.30 Uhr im Schwandorfer Hof, zwischen Rickenbach und Schloss Salem gelegen. Das Stück dauert etwa eineinhalb Stunden. Das Theater Maagal ist eine Laienspielgruppe, die wöchentlich in Überlingen probt. Mitspieler sind willkommen.

Informationen im Internet: www.theater-maagal.de