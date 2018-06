Salem Talent-Show "The Voice Kids": Phil Siedenburg aus Mimmenhausen kurz vor dem Filale

Große Chance für Phil Siedenburg bei „The Voice Kids“ auf Sat.1: Der 14-Jährige aus Salem-Mimmenhausen steht in den "Sing-offs". Jetzt muss er nochmals mit seinem ersten Song auftrumpfen, um ins Finale einzuziehen. Sat.1 strahlt die Sendung am Sonntag, 8. April, um 20.15 Uhr aus.

Drei jugendliche Gitarrenspieler auf einer Bühne, drei wirklich beeindruckende Stimmen und eine klare Entscheidung: So kann man die Auftritte ("Battles") in der Fernseh-Show „The Voice Kids“ kurz umschreiben, in denen es für den Mimmenhausener Phil Siedenburg darum ging, sich eine Runde weiter zu singen. „Es war wirklich eine enorme Herausforderung“, sagt der 14-Jährige. „Wir haben eine Woche auf den Auftritt geprobt und es lief wahrlich nicht alles rund.“

Phil Siedenburg steht momentan bei der Talentshow „The Voice Kids“ auf der Bühne. In der ersten Runde ging es darum, sich für ein Team eines Star-Coaches zu qualifizieren. Nun heißt es, sich Runde für Runde gegen eine Konkurrenz durchzusetzen. „Einen Konkurrenzgedanken gab es bei uns aber nicht“, betont der Mimmenhausener. „Gerade in den Proben für die Battles haben wir uns gegenseitig immer angespornt und versucht, das Beste rauszuholen.“

Er ist der beste der drei Talente

In der zweiten Runde der Show ging es darum, zu Dritt ein vorgegebenes Lied zu singen. Phil Siedenburg stand mit zwei weiteren Kandidaten, die im Team von Star-Coach Max Giesinger sind, auf der Bühne. Das Besondere: Jeder spielte auch noch Gitarre dazu. Es galt, „Use Somebody“ von Kings of Leon möglichst perfekt zu singen – und das gelang meisterlich.

„Wir haben es in den Proben nie so gut hinbekommen wie auf der Bühne“, erinnert sich der Mimmenhausener schmunzelnd. „Ich habe mir vor dem Auftritt schon meine Gedanken gemacht, ob ich weiterkomme, denn die anderen beiden haben sich in den Proben extrem verbessert.“ Die Star-Coaches Mark Foster, Nena und Larissa sowie Max Giesinger schwärmten nach dem Lied in den höchsten Tönen, doch die Entscheidung, wer weiterkommen sollte, fiel Max Giesinger nicht schwer: „Einer hat den Song einfach ein bisschen besser gesungen – und das ist für mich Phil“, sagte er.

Familie bangt hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen verfolgten sein Vater Markus, Mutter Nicole, Schwester Sophie und Jeanette Munère von der Musicalschule Bodensee das Geschehen auf der großen Fernsehbühne. Schon während des Auftrittes waren alle vier begeistert. Und als Max Giesinger dann auch noch Phil Siedenburg eine Runde weiter brachte, jubelte das Quartett deutlich lauter als der 14-Jährige auf der Bühne. Seine Schwester Sophie nahm ihren Bruder dann auch freudestrahlend in Empfang.

Nochmals „Free Fallin‘“ von John Mayer

Jetzt geht es also in die "Sing-offs" für den 14-Jährigen. Am Sonntag geht es für den Hobby-Volleyballer darum, sich für das große Live-Finale zu qualifizieren. Hierzu wird er noch einmal sein Lied singen, das er ganz am Anfang bei den „Blind Auditions“ gesungen hat und nur mit seiner Stimme in Sekunden alle drei Star-Coaches überzeugt hat: „Free Fallin‘“ von John Mayer. „Ich werde alles geben und versuchen, noch eine Schippe drauf zu legen“, verspricht Phil Siedenburg. „Das Finale wäre natürlich ein absoluter Traum.“