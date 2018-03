Salem Stromausfall legt Salem lahm

Für rund eine Stunde ging gar nichts mehr. Kurz vor 15 Uhr hatte die EnBW den Schaden behoben. Schuld waren Tiefbauarbeiten in Mimmenhausen. Das verantwortliche Bauunternehmen informierte Netzbetreiber nicht.

In großen Teilen der Gemeinde Salem ging am heutigen Mittwoch gar nichts mehr. Kurz nach 14 Uhr fiel die Stromversorgung komplett aus. Überall kamen Bewohner aus ihren Häusern und fragten die Nachbarn, ob auch bei ihnen der Strom weg sei. Selbst das Handynetz funktionierte innerhalb der Gemeinde nicht mehr, berichten Einwohner.

Wie inzwischen feststeht, wurde bei Tiefbauarbeiten zwischen den Stationen "Schule" und "Kirche" in Mimmenhausen ein 20 000 Volt- Kabel der interkommunalen Stromnetzgesellschaft "Seeallianz" von einem Bagger erwischt, teilte die EnBW gegen 16.30 Uhr mit. In der Folge sei es zunächst zu einem Kurzschluss gekommen, der auch noch einen Folgedefekt im Kabelnetz in der Nähe des Obstmarkts in Neufrach nach sich gezogen habe. "Vom Stromausfall betroffen waren fast alle Anschlüsse in Salem", erläutert die EnBW.

"Bedauerlicherweise informierte die Baufirma selbst die Störungsstelle der Netze BW nicht über den Vorfall", heißt es in der Pressemitteilung weiter. "Dennoch gelang es den Monteuren der Bereitschaft, die beiden Fehlerstellen innerhalb einer knappen Viertelstunde zu lokalisieren und im Anschluss die Leitungsabschnitte freizuschalten." Durch weitere Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Leitstelle Süd in Ravensburg habe man um 14.46 Uhr die meisten Anschlüsse wieder ans Netz bringen können. Kurz vor 15 Uhr bestand schließlich Vollversorgung. Die Schäden an den Leitungen sollen im Laufe des Donnerstags repariert werden. Mithilfe eines Kabelmesswagens ist dafür in Neufrach zuvor die genaue Stelle zu ermitteln, an der aufgegraben werden muss.

Viele Geschäftsinhaber hatten während des Stromausfalls Zettel an die Türen geklebt, auf denen sie darüber informierten, dass ihr Laden geschlossen bliebe, bis alles wieder liefe. Zu ernsteren Zwischenfällen, etwa in Aufzügen eingeschlossene Personen, kam es laut Polizei nicht. Ein Sprecher: "Es gab nichts von Bedeutung, außer dass das Telefon des Polizeipostens Salem ausgefallen war."

Beim Discounter Aldi beispielsweise standen zwar die automatischen Türen offen, drinnen mussten die Mitarbeiter aber den Geschäftsbetrieb einstellen. Da sämtliche Kassen ausgefallen waren, sollten die Kunden ihre gefüllten Einkaufswagen stehen lassen und sie wurden gebeten, das Geschäft zu verlassen. Ein Mitarbeiter von Aldi sagte indes, dass die Kunden Verständnis gezeigt hätten für diese Extremsituation.

Die automatischen Eingangstüren funktionierten an der Hauptstelle der Sparkasse Salem-Heiligenberg gingen zwar weiterhin sensorgesteuert auf und zu, denn sie laufen nach Aussage von Sparkassen-Mitarbeitern über ein akkubetriebenes Notfallsystem, doch sonst war auch hier die gesamte Technik tot. Drinnen im Gebäude waren die über ein Code-Schließsystem gesicherten Zwischentüren blockiert, so dass die Sparkassenmitarbeiter nicht mehr durchs Haus gehen konnten. Das blieb als einzigem dem Hausmeister vorbehalten, der die Sicherheitstüren mit einem herkömmlichen Generalschlüssel öffnen kann.