Salem Störche kämpfen um den besten Horst

Viele Horste in der Region sind bereits von Storchenpaaren besetzt. Allerdings scheint die endgültige Verteilung noch nicht abgeschlossen zu sein, da immer noch nicht alle Vögel aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt sind.

Immer wieder kommt es zu Kämpfen um einen Horst, wie hier um das Nest im Rehgehege am Bifangweiher bei Mimmenhausen. Ein Eindringling (im rechten Bild der stehende Storch) versucht sich ganz dreist einen Platz zu sichern. Doch der attackierte Adebar kann sich erfolgreich gegen den Eindring wehren (zu sehen auf den beiden linken Bildern jeweils in der Mitte). Am Ende scheiterte der Versuch des Eindringlings, sich einen bereits besetzten Platz zu erkämpfen. Dabei ging es nicht zimperlich mit klappernden und stechenden Schnäbeln hoch her. Ob es bei diesem einen Versuch geblieben ist, ist nicht bekannt.