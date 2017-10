Salem Stefanie Oberhoff setzt auf Tabubrüche

Die Gräfin auf Nikotinentzug: Mit Oberhoffs Figurentheater wollte Kulturamtsleiter Stefan Feucht einen Blick über den Tellerrand werfen. Über welchen Teller?

Eine betagte Gräfin aus Fimo auf Nikotinentzug und musizierendes Schilfgras waren die Zutaten für einen "ziemlich schrägen und erfrischenden Abend", wie Zuschauer Jürgen Weing aus Kißlegg resümierte. Im höchst herrschaftlichen Ambiente der historischen Bibliothek im Schloss Salem gab sich "die Gräfin" die Ehre neben einem Besuch beim Haus Baden auch dem Publikum eine Audienz zu gewähren. "Dabei bleibt Stefanie feige im Hintergrund", wie ihre Durchlaucht meinte.

Mit ihrer Figur "Die Gräfin" hat Stefanie Oberhoff eine Figur geschaffen, die bereits über Deutschlands Grenzen hinweg bekannt ist und polarisiert. So lamentierte die Dame über das strikte Rauchverbot in den alten Gemäuern: "Unter uns ist das Feuerwehrmuseum, da könnte jeder Besucher mit 20 Wasserspritzen für Sicherheit sorgen." Um sich den Entzug zu erleichtern, klebte sie sich Nikotinpflaster auf den gesamten Puppenkörper. So recht schien die Methode aber nicht zu funktionieren, denn die Dame litt unter starken Stimmungsschwankungen. Mit rauchgefärbter Stimmgewalt gab sie sich zunächst lasziv und frivol. Zu "I want to be evil" von Eartha Kitt tanzte sie an der Stange.

Mit ihren Eigenkompositionen, die Themen wie Sex, Politik und Nudelsuppe thematisieren, bricht sie Tabus und mutierte zwischenzeitlich zur neurotischen Diva. "Die Gräfin wechselt ihre Gesichter. Sie schaut gefühlt immer anders", meinte Weing. Auch die Musik hätte zu dem gepasst, was gespielt wurde. Johannes Werner begleitete, verkleidete als Schilfgras, das Spiel von Stefanie Oberhoff an den diversen Schlaginstrumenten.

"Wir wollten einen Blick über den Tellerrand wagen", erklärte Stefan Feucht, Kulturamtsleiter des Bodenseekreises. Im Rahmen des Projekts Salem2Salem lud er die Stuttgarter Künstlerin an den Bodensee: "Wir haben heute etwas erlebt, was es am Bodensee so noch nie zu sehen gab."