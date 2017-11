Salem Ski-Basar bietet Schnäppchen für Wintersport

Großer Andrang herrschte beim Ski-Basar des Ski-Clubs Salem im Prinz Max in Neufrach. Schon eine Stunde vor Öffnung standen die ersten Interessierten an, um noch aus dem größtmöglichen Angebot gebrauchter Wintersportartikel auswählen zu können.

Familie Conrad aus Frickingen steht in der lange Schlange vor der Kasse und wartet geduldig, bis sie an der Reihe ist. Die Kinder halten ihre Ski fest umschlungen. "Es ist ihre Erstausstattung", erklärt Mutter Medea. Auch Vater Stefan hält ein Paar Ski in der Hand. "Und die sind für mich, bis jetzt fuhr ich Snowboard, aber mit den Kindern werde ich mich umstellen müssen", ergänzt Medea Conrad. Dank des großen Angebots beim Ski-Basar des Ski-Clubs Salem war es den Conrads möglich, innerhalb von 40 Minuten eine Erstausstattung mit Ski, Stöcken und Schuhen für drei Kinder und Mutter zu finden.

Vereinsvorsitzender Ralf Riethmüller hat bei der Organisation den Hut auf. Schon am Freitagabend war Aufbau im Neufracher Prinz-Max-Saal. Der Boden musste ausgelegt, die Tische mussten aufgestellt, Ski- und Kleiderständer aufgebaut werden. Am Samstagvormittag gaben die Anbieter ihre Waren ab. Helfer registrierten elektronisch jedes Teil. "Wir achten dabei sehr auf die Qualität der Ware. Was nicht einwandfrei ist, wird nicht angenommen", erklärte Riethmüller. Mit 1500 Teilen wurden es am Ende 160 mehr als vergangenes Jahr. Säuberlich nach Größe aufgestellt, waren sie dann bereit für den Verkauf. Über 50 Helfer aus dem Ski-Club waren zum Sortieren und als Verkaufshelfer am Basartag im Einsatz. Dass sich die Mühe lohnte, zeigte sich gleich nach Toröffnung.

Pünktlich um 14 Uhr wird das Eingangstor zum Ski-Basar geöffnet. Bis dahin ist die Warteschlange über 60 Meter am Salemer Rathaus vorbei in die Leutkircher Straße angewachsen. Seit 13.10 Uhr steht Martina Zimanky mit ihrem Sohn Julius als erste vor dem Eingang. Julius braucht Skischuhe. "So früh werde ich aber nicht wieder kommen", sagt Martina Zimanky und schüttelt sich etwas vor Kälte.

Von der guten Vorbereitung und Sortierung der Waren profitiert auch Ursula Schlossbauer aus Bambergen. Tochter Vivian braucht neue Ski und Stöcke. Schon fünf Minuten nach Verkaufsstart stehen die beiden mit dem Gesuchten an der Kasse. "Wenn man weiß, was man will, findet man schnell das Benötigte", sagt Schlossbauer und zückt ihre Geldbörse. Aber so schnell sie das Gesuchte gefunden hat: beim Bezahlen wird sie ausgebremst. Die Kasse streikt. Riethmüller eilt herbei und bringt wieder alles zum Laufen. Gerade eben noch hat er einer älteren Dame mit Krückstock geholfen.

Doris Rode aus Markdorf holt jedes Jahr eine Skiausrüstung für ihre Enkelkinder, die in England leben und im Winter zum Skiurlaub zur Oma kommen. "Die kleinen sind zehn, acht, sechs, vier und drei Jahre alt. Und wenn sie jeweils aus den Sachen herausgewachsen sind, dann hole ich neue für sie. Günstiger geht es nicht", erzählt Rode. Der Preis allein ist nicht das Argument für Matthias Strehl, für seine Tochter Leonie am Salemer Ski-Basar ein paar neue Schuhe zu kaufen. "Die Qualität stimmt hier. Die richtigen Ski-Cracks kaufen jedes Jahr die neuesten Ski, und ihre alten Sachen, die noch fast neu sind, landen hier", sagt Strehl, während Tochter Leonie die Schuhe anprobiert.

30 Minuten nach Verkaufsstart gibt es schon große Lücken im Sortiment. Lange Schlangen bilden sich an den fünf elektronischen Kassen. Voll bepackte Käufer mit zufriedenen Gesichtern ziehen von dannen. Viele Kinder und Jugendliche sind darunter, einige von ihnen zappeln etwas, weil sie es nicht abwarten können, die Neuerwerbungen bald auszuprobieren.

Ski-Club Salem

Der Ski-Club Salem wurde als erster gesamtsalemer Verein 1973, ein Jahr nach der Gründung der Gemeinde Salem, aus der Taufe gehoben. Der Ski-Basar ist fast ebenso alt, denn schon bald nach der Gründung organisierten die Skifreunde den ersten Basar, damals im Nebenzimmer des Neufracher Gasthofs Sternen. Der Basar vergrößerte sich stetig und der Ski-Club ging in verschiedene Säle, bis er im größten Salemer Saal im Prinz Max landete.

Die Verkäufer müssen pro abgegebenem Teil eine Gebühr von 3 Euro zahlen. Denn oft wurden abgegeben Teile nicht mehr abgeholt und der Ski-Club musste für die Entsorgung aufkommen. Von jedem verkauften Teil behält der Club außerdem zehn Prozent des Verkaufserlöses für sich ein.

Dieses Jahr wurden 1500 Teile zum Verkauf angeboten, 160 Teile mehr als im vergangenen Jahr. Die Verantwortlichen achten penibel darauf, dass die angebotene Ware einwandfrei ist. Wird bei der Annahme der Ware eine Qualitätsschwäche festgestellt, wird sie dem Anbieter wieder mitgegeben. Im Schnitt liegt die Quote der verkauften Artikel bei 55 Prozent.