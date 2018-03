Salem Singen ist für Paul Müller die beste Gesundheitsvorsorge

Ehrungen für 60-jährige Mitgliedschaft in Männerchören. Paul Müller gibt Tipps, wie der Nachwuchs für das Singen im Männerchor begeistert werden könne. Joachim Sailer nimmt dafür viele Kilometer Wegstrecke auf sich.

Die Liebe zum Singen hat sich in den Herzen von Paul Müller und Joachim Sailer schon in ihren Jugendjahren geregt, und sie lodert heute noch in ihnen. Seit 60 Jahren halten sie dem Chorgesang die Treue und dürfen deshalb künftig die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes am Revers ihrer Sängeruniform des Männergesangvereins Salem-Neufrach tragen. In desseen Jahresversammlung wurde auch Jürgen Biber für sein silbernes Sängerjubiläum geehrt.

"60 Jahre lang Woche für Woche die Proben zu besuchen und bei durchschnittlich einem Dutzend Auftritten dabei zu sein, dafür genügt nicht allein die Leidenschaft zum Singen, es gehört auch eine große Portion Stehvermögen und Standhaftigkeit dazu", sagte Wilhelm Gindele, der Vorsitzende des Männergesangvereins Salem-Neufrach.

Umso mehr bedauerte er, dass Joachim Sailer verhindert war und die hohe Auszeichnung des Deutschen Chorverbandes nicht im Kreis seiner Sängerkameraden entgegennehmen konnte. "Ausgerechnet da muss ihm was dazwischenkommen", sagte Wilhelm Gindele. Denn bei den Proben, bei den Auftritten, bei den Arbeitseinsätzen sei Joachim Sailer immer dabei. Im vergangenen Jahr versäumte er nur eine einzige Probe, obwohl er von seinem heutigen Wohnsitz in Hohentengen hin und zurück 90 Kilometer zurückzulegen hat. Das entspreche, so Gindele, ganz der Devise, die sich Joachim Sailer selbst auferlegt habe. Und die lautet: "Freiwillig ist der Eintritt in einen Verein und das Ausscheiden. Alles dazwischen ist Pflicht."

Joachim Sailer ist als Achtklässler, also mit 14 Jahren, in den Männergesangverein Beuren eingetreten. Mit seinem beruflichen Werdegang wechselte er dann verschiedentlich die Chöre, kehrte wieder zu seinem Mutterverein Beuren zurück und trat um die Jahrtausendwende in den Männergesangverein Salem-Neufrach ein.

Paul Müller begann seine Sängerlaufbahn mit 18 Jahren beim Kirchenchor Roggenbeuren. Seit 50 Jahren gehört er dem Männergesangverein Salem-Neufrach an. "Er ist unser lebendes Geschichtsbuch", sagte Wilhelm Gindele und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass du uns als Sänger noch etliche Jahre erhalten bleibst." Das hat der Geehrte auch vor. "Ohne Männerchor würde mir etwas fehlen", betont Paul Müller. Das 160-jährige Bestehen des Vereins, das im Jahr 2020 gefeiert wird, will er auf jeden Fall noch als aktiver Sänger mitmachen. "Ich freue mich auf jeden Auftritt, auf jede Probe und auf jeden Einkehrhock danach", sagt der 77-Jährige.

Aufnahmen fürs Radio

Paul Müller hat viele schöne Stunden, die er mit dem Männerchor erlebt, noch in bester Erinnerung. Ganz besonders schön seien die Pragreise im Jahr 1989 und die Konzertreise nach Bad Harzburg im Jahr 1992 gewesen. Ebenso unvergessen geblieben sind ihm die Rundfunksendungen, in denen er mit dem Männerchor mitgewirkt hat. Im Februar 2006 war's die Sendung "Musik aus dem Land", und im März 2007 die "Sonntagstour – eine Entdeckungsreise vom Linzgau zum Überlinger See". "Danach hat der Südwestrundfunk über einen langen Zeitraum immer wieder unser Lied 'Ein Sträußchen am Hut, den Stab in der Hand' abgespielt", erzählt Paul Müller und erwähnt in einem Atemzug auch die Schallplatte, die 1985 unter Dirigent Joachim Siegel anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens aufgenommen wurde. "Ich möchte behaupten, dass der Männerchor zu jener Zeit niveaumäßig seine Blütezeit gehabt hat", sagt Paul Müller. Dies gilt genauso für die zahlenmäßige Stärke des Chors. Heute wird der Nachwuchs immer rarer. "Wir müssen uns intensiv an die Nachwuchswerbung machen", sagte Dirigent Ulrich Raither. Und wie würde Paul Müller einem jungen Mann den Beitritt zum Männerchor schmackhaft machen? "Mit der Kameradschaft, die unter den Sängern herrscht, mit der Geselligkeit, die gepflegt wird, mit den Freundschaften, die entstehen", sagt er, "aber auch mit dem Argument, dass Singen nachgewiesenermaßen gut für die Gesundheit ist und den Kopf frei macht vom Alltag."

Der Männerchor

1860 wurde in Neufrach eine Sängergemeinschaft gegründet. Sie gab sich 1898 den Status eines Vereins mit Namen "Männergesangverein Eintracht Neufrach". 2013 schloss er sich unter dem Namen "Männergesangverein Salem-Neufrach" mit dem Männergesangverein Mimmenhausen zusammen, der 1864 gegründet wurde. Der heutige Chor hat 41 Sänger. Neun davon stammen aus dem ehemaligen Männerchor Mimmenhausen. Das Durchschnittsalter der Sänger liegt knapp unter 68 Jahren. Der Verein hat zudem 147 passive Mitglieder. (er)