Salem Schwedenmarkt: Kurioses, Krempel und jede Menge närrische Gaudi

Alle zwei Jahre, immer zu den geraden Jahreszahlen, wird die Beurener Dorffasnet vom Schwedenmarkt geprägt. Am Fasnachtssonntag, 11. Februar, findet er zum 23. Mal statt. Die Vorbereitungen für diesen Trödlermarkt laufen schon seit Wochen auf vollen Touren. "Für die etwa 60 Marktbeschicker, die wir durchschnittlich haben, will alles gut organisiert sein", sagt Narrenpräsident Stefan Grzeca und verspricht auch dieses Jahr auch einige zusätzliche Attraktionen für die Besucher.

Was Mitte der 1970er Jahre im kleinen Rahmen begonnen hat, hat sich zu einem großen närrischen Rendezvous ausgewachsen, das den Fasnachtssonntagsumzug aus früheren Zeiten abgelöst hat. "Früher", so erinnert sich Helma Kammer, ein Urgestein der Beurener Narretei, "hat sich das Dorf am Fasnetssunntig immer an einem Umzug mit originellen Fasnachtswagen und Mäschgerlegruppen amüsieren können." Als dieser Umzug dann wie in anderen Orten auch allmählich eingeschlafen ist, hat sich die 1972 gegründete Narrenzunft überlegt, wie man am Fasnachtssonntag ersatzweise ein närrisches Stelldichein auf die Beine stellen könnte, und ist bei der Idee, einen Trödelmarkt mit närrischem Schabernack zu veranstalten, hängengeblieben.

Dafür hat zunächst der kleine beschauliche Rathausweg ausgereicht. Dort bot die Narrenzunft feil, was die Beurener aus Kellern und Dachböden so ausgemistet und gespendet haben. Und der Verkauf von "Altertum aller Art" ist gut angelaufen. Außerdem gesellten sich Marktbeschicker aus Beuren und von befreundeten Vereinen zur Narrenzunft. "Denn nur solche waren für unseren Trödelmarkt zugelassen", weiß Helma Kammer. Und dennoch hat der Rathausweg bald nicht mehr ausgereicht. Der Schwedenmarkt wurde deshalb auf die angrenzende Ringstraße ausgeweitet. Und selbst damit wurde der Platz immer knapper. "Es war irgendwann nicht mehr zu vermeiden", blickt Helma Kammer zurück, "auch Auswärtige und professionelle Händler zuzulassen", sagt Helma Kammer. "Die waren wegen des Krämermarktes in Neufrach am Fastnachtsmontag und wegen des Krämermarktes am Fasnachtsdienstag in Stetten sowieso schon hier und drangen bei uns ein."

Spaß kommt nicht zu kurz

Trotz der Zuwanderung von außen ist dem Beurener Schwedenmarkt eines geblieben: Neben Handel und Wandel blieb die närrische Gaudi, das ursprüngliche Markenzeichen des Schwedenmarkts, nicht auf der Strecke. Dass dies auch in Zukunft so bleibt, darauf legt Narrenpräsident Stefan Grzeca, der vor zwei Jahren das Zepter in der Beurener Narrenzunft übernommen hat, großen Wert. "Wir wollen, dass sich die Besucher auch belustigen können, schließlich ist ja Fasnacht", betont er. Noch für den bevorstehenden Schwedenmarkt will man sogar noch einige neue Attraktionen hinkriegen. Die im vergangenen Jahr gegründete Zimmermannsgilde ist dabei, eine Holzkegelbahn des Männerchors wieder flott zu machen: Und eine verstaubte Mohrenkopfschleuder, die in den Anfangsjahren des Schwedenmarktes schon im Einsatz war, soll wieder aufgemöbelt werden. Auch ein Nagelbalken soll an frühere Zeiten erinnern. Auf die kleinsten Schwedenmarktbesucher wartet ein uraltes Kinderkarussell.

Musikalischen Schwung bringt die Musikkapelle Beuren in das Marktgeschehen. Zum musikalischen Teil des Schwedenmarkts gehört auch Helma Kammer mit ihrem Drehorgelspiel. "Der Schwedenmarkt hat sein besonderes Flair", lässt sie das Innerste ihres Herzens sprechen. Daran hat sich auch nichts geändert, nachdem der Schwedenmarkt vor vier Jahren im Zuge der Ortskernsanierung von den verwinkelten Gassen am Rathausweg ans Dorfgemeinschaftshaus umgezogen ist. "Das hat sich auch hier jetzt gut eingespielt", erklärt Narrenpräsident Grzeca. Insbesondere nachdem die Gemeinde den Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus neu gestalten ließ.

Der Schwedenmarkt

Der Termin: Der Schwedenmarkt findet am Fasnachtssonntag, 11. Februar, statt. Um 10 Uhr wird er offiziell eröffnet mit einem Rundgang aller Großkopfeten, einschließlich Bürgermeister Manfred Härle.

Die Neuerungen: Das Marktgeschehen erstreckt sich erstmals vom Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus über die Eggenriedstraße zum Friedhofsparkplatz. Dort befinden sich die Marktstände, die bislang in der Betenbrunner Straße waren. Damit wird der Markt kompakter.

Das Angebot: Verkauf von Altertum aller Art, von Raritäten und Kuriositäten, aber auch von zeitgenössischen Waren. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist gesorgt und auch für närrische Gaudi.

Die Marktstände: Die Narrenzunft Beuren hat eigene Marktstände, die sie vermietet. Zugelassen sind private und professionelle Händler. Anmeldungen: schwedenmarkt@tryllenbuehler.de

Der Name Schwedenmarkt: In der Ortsmitte von Beuren befindet sich ein altes, denkmalgeschütztes Fachwerkhaus. Dort soll im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) die Kommandantur des schwedischen Heeres untergebracht gewesen sein. Dieses Gebäude wird als Schwedenhaus bezeichnet. Daran lehnt sich auch die erste von mittlerweile vier Häsgruppen der Narrenzunft Tryllenbühler an.