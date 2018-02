Salem Schule Schloss Salem: Neue Räume für Naturwissenschaften eröffnet

Die Schule Schloss Salem hat ihr neues Zentrum für Naturwissenschaft und Technik eingeweiht.

Die Schule Schloss Salem hat ihr neues Zentrum für Naturwissenschaft und Technik eingeweiht. 720 000 Euro sind laut einer Pressemitteilung der Schule in die Modernisierung geflossen. Geschäftsführerin und Oberstudienrätin Brigitte Mergenthaler-Walter begrüßte zahlreiche Kollegen, Schüler und die beiden verantwortlichen Architekten Jürgen Kneer und Wolfgang Selbach des Architekturbüros Architekturlokal aus Ravensburg zur Einweihung der Räume.

„Die Räume sind geschaffen für Erkenntnisgewinn. Theorie und Praxis lassen sich nun wunderbar im Unterricht verknüpfen“, sagte Mergenthaler-Walter. Ihr Dank hat besonders den Lehrern gegolten: „Mit klarem Weitblick haben Sie Ihre Ideen eingebracht, um optimale Lernbedingungen für die Schüler zu schaffen“ und den Architekten: „Durch sensibles Zuhören haben Sie die Ideen der Kollegen aufgegriffen und kreativ umgesetzt." Das symbolische Band zur offiziellen Eröffnung durchschnitt ein von Schülern der Robotik AG und ihrem Lehrer Patrick Polzer programmierter Roboter, teilt die Schule mit. Stephan Hoheisel, Lehrer für Physik, Geografie, NWT und Mathematik und mit für den Umbau der naturwissenschaftlichen Räume verantwortlich, stellte den 3-D-Drucker und die CNC-Fräse vor.

Die zweigeteilten Klassenzimmer wurden so konzipiert, dass neben dem klassischen theoretischen Unterricht gleichzeitig auch praktische Übungen und Experimente möglich sind. Handwerkliche Arbeiten mit Holz und Metall sowie Experimente mit Gas, Strom und Wasser stehen nun für die Schüler auf dem Programm. Auch das Lehrpersonal kann jetzt in Sammlungsräumen Experimente vorbereiten und testen.

Mit der Modernisierung des naturwissenschaftlichen Zentrums ist von sieben Baumaßnahmen ein weiteres Projekt abgeschlossen. Das Investitionsvolumen liegt insgesamt bei mehr als 20 Millionen Euro. Bereits fertiggestellt sind, neben dem Rentamt, in dem seit September die Jahrgangsstufen 5 bis 7 leben und lernen, der neue Speisesaal für die Unterstufe und der Sportplatz. Die Sporthalle, die sich in der ehemaligen Reithalle befindet, wird am 14. April eröffnet. Der sanierte Prinz-Max-Flügel und die „Study Hall“ im Südflügel sollen bis zum neuen Schuljahr fertiggestellt sein. Die Rohbauarbeiten für ein neues Schulhaus werden in diesen Tagen vergeben, berichtet die Schule.