Salem Schlosssaison in Salem kann beginnen

Die Schloss- und Klosteranlage öffnet ab Samstag, 24. März, wieder ihre Türen. Michael Hörrmann als Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg und Salems Schlossverwalterin Birgit Rückert haben vorab über Neuerungen informiert und das Jahresprogramm vorgestellt.

„Jeder kann hier glücklich werden“, sagte Hörrmann im Hinblick auf ein vielfältiges Führungsprogramm und viele Veranstaltungen rund um das Themenjahr „Von Tisch und Tafel“ mit vier Open-Airs, mit Mozartsommer oder Kreisfamilienfest. Mit Blick auf bereits laufende und noch anstehende Bau- und Sanierungsmaßnahmen rund um die Schlossschule auf dem Gelände sprach der SSG-Geschäftsführer gleichzeitig von einem sportlichen Jahr. „Das Land unternimmt viel, um kulturellen Wert zu erhalten“, unterstrich er. Trotz der umfangreichen Baustelle würden die Kernbereiche Kirche und Prälatur für Besucher aber immer zugänglich sein. Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte Hörrmann, dass auch der markgräflich-badische Gasthof Schwanen auf dem Schlossareal in die Jahre gekommen sei und „in den nächsten zwei bis drei Jahren ebenfalls saniert werden wird.“ Es werde sich um eine „erhebliche Investitionssumme“ handeln, betonte Hörrmann. Gerüchte über ein Gesamtvolumen von acht Millionen Euro wollte er aber nicht bestätigen.

Im Zuge des Schlossschulumbaus entsteht hinter dem Feuerwehrmuseum und gegenüber der Terrasse des Museumscafés ein neuer Spielplatzbereich, der zum Eröffnungstag fertig sein soll. Mittelfristig sei geplant, diesen Spielbereich zu einer historischen Erlebniswelt auszubauen, wie Hörrmann verriet. Salem sei auch ein wichtiges Ziel für Familien. Dem werde mit vielen familiengerechten Führungen und dem Feuerwehrmuseum Rechnung getragen.

Im Zuge des Themenjahres 2018, in dem es um „Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen“ geht, kommt Schloss Salem eine besondere Rolle zu. Als „herausgehobenes Monument“ wird hier am 6. Mai in Anwesenheit von Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann die Festveranstaltung zum landesweiten Themenjahr stattfinden. Außerdem befassen sich viele Führungen und Veranstaltungen im Jahresverlauf mit dem Thema Ernährung in früheren Jahrhunderten, wie der Rundgang „Weingeschichten“, bei dem täglich die Weintradition des ehemaligen Zisterzienserklosters kennengelernt werden kann. Auch das Picknickkonzert am 21. Mai, der Schlosserlebnistag am 17. Juni oder der Erlebnistag im Kloster am 14. Oktober sprechen die Essgewohnheiten früherer Zeiten an. Fastenregeln, landwirtschaftliche Tradition der Zisterziensermönche und deren Salzhandel ab 1201 werden nach Angaben von Birgit Rückert ebenso thematisiert. „Die kulinarische Tradition gehört ebenfalls zur Kultur wie Architektur und Geschichte“, konstatierte Michael Hörrmann und äußerte sich in dem Zusammenhang höchst zufrieden über die gebotene Kulinarik im Gasthof Schwanen. Außerdem pries er eigens hergestellten Klosterhonig an, um nach dem Besuch die Klosterumgebung „auf einem Brot zu verkosten“.

Bewährtes soll bleiben, so etwa die Konzerte des Mozartsommers vom 12. bis 26. August. Als Besonderheit gebe es bei den Abendkonzerten vorab beim Wein eine Einführung von Dirigent Georg Mais. Das diesjährige Bodenseefestivalkonzert Anfang Mai steht unter dem Motto „Russland und Rilke.“ Edle Pferde und historische Kutschen sind am Samstag, 12. Mai, auf dem Gelände zu sehen. Die vier Open-Airs mit Popgröße Sting, den Scorpions, der Hip-Hop-Band Freundeskreis sowie Ina Müller und Band sind laut Rückert „schon extrem gut gebucht.“

Herbstlicher Höhepunkt soll das Kreisfamilienfest am 3. Oktober sein. Allerdings wird es nicht, wie in den Flyern angekündigt, um Kunst und Handwerk gehen. Stattdessen wird das wie bei der ersten Auflage das Thema „Retter und Helfer“ in den Fokus nehmen – inklusive Rettungs-Hubschrauber und historischem Feuerwehrgerät.