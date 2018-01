Salem Salems Neue Mitte nimmt Gestalt an

Das Großbauprojekt Neue Mitte in Salem soll bis im Jahr 2020 fertig sein. Der Verkauf von Wohnungen in Stadtvillen läuft gut, der erste Investor will im März mit dem ersten Bauabschnitt beginnen. Edeka wird einen Supermarkt betreiben. Der geplante Hotelbetrieb lässt sich nicht hingegen nicht verwirklichen.

Als ob sich an der Schlossseeallee, wo Salems neue Gemeindemitte entsteht, Wühlmausgiganten heimisch gemacht hätten, wachsen dort mächtige Erdhügel aus dem Boden. Vor zwei Wochen haben sich hier Bagger und Schaufellader ans Jahrhundertprojekt der Schlossseegemeinde gemacht. Hier werden Rathaus, Einzelhandel und Dienstleistungsangebote, Freizeit und Erholung sowie Wohnen miteinander symbiotisch verbunden. Noch gibt es aber einige Fragezeichen, ob sich die gesetzten Pläne in vollem Umfang umsetzen lassen. Und auch die veranschlagten Kosten, die auf die Gemeinde zukommen, bewegen sich auf dünnem Eis. Dennoch gibt sich Bürgermeister Manfred Härle zuversichtlich. Kürzlich betonte er beim Neujahrsempfang: "Das Projekt ist gut aufgegleist und solide durchfinanziert."

Bürgermeister Härle ist überzeugt, dass die neue Gemeindemitte trotz steigender Preise im Baugewerbe nach wie vor ohne Kreditaufnahme gestemmt werden kann. Es werde auch zu keinen Einschränkungen bei anderen kommunalen Vorhaben und Projekten kommen. Das ist das Entscheidende für ihn. Mal ganz abgesehen vom Sinn und Zweck der neuen Gemeindemitte. "Während andere Städte und Gemeinden noch über den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft diskutieren und überlegen, wie sie darauf reagieren", so Härle, "haben wir diesen Prozess bereits abgeschlossen und die Weichen für die Zukunft gestellt." Barrierefreies Wohnen, Nahversorgung um die Ecke und eine Grundversorgung der kurzen Wege hält Härle für die elementaren Herausforderungen und Ansprüche an zukunftsweisende und moderne Wohnquartiere. Und die sieht er mit der neuen Gemeindemitte erfüllt.

Dass bei einem solchen Vorhaben nicht alles glattgeht, ist für Härle kein Beinbruch. Nicht nach Plan läuft die geplante Ansiedlung eines Hotels. Es hat sich zwar ein Investor gefunden, der von der Gemeinde auch das Grundstück erworben hat, aber der blieb bei der Suche nach einem Betreiber erfolglos. Nach Härles Angaben wurden mit etwa zwei Dutzend Interessenten Gespräche geführt. Aber ohne Erfolg. Offenbar werde von potenziellen Betreibern keine tragfähige Wirtschaftlichkeit für einen Ganzjahresbetrieb gesehen, sagt er. Dass man sich von einem Hotelbetrieb verabschieden muss, wertet Härle allerdings nicht als Rückschlag. Denn die Hotelplanung könne ohne Einschränkung und ohne Qualitätsverlust für das Konzept der "Neuen Mitte" durch ein Wohn-, Geschäfts- und Ärztehaus ersetzt und realisiert werden.

Gesichert ist hingegen, dass ein großer Lebensmittelmarkt in die "Neue Mitte" kommt. Laut Härle ist der Investor mit Edeka als Pächter handelseinig geworden. Noch im Schweben ist dagegen die geplante Ansiedlung eines Drogeriemarkts. Nachdem sich keine der großen Drogeriemarktketten für eine Niederlassung in der neuen Gemeindemitte erwärmen konnte, sondern eher mit einem potenziellen Platz auf dem Aldi-Areal in der Alten Neufracher Straße liebäugelten, wurden die in der "Neuen Mitte" für einen Drogeriemarkt vorgesehenen Räumlichkeiten pachtweise an Edeka vergeben, damit neben dem Lebensmittelmarkt noch ein Getränkemarkt eingerichtet werden kann.

Abgeschrieben muss die Ansiedlung eines Drogeriemarkts indessen noch nicht. "Dafür würden sich", wie Härle in seiner Neujahrsansprache erklärte, "zwei Alternativstandorte anbieten." Wie Härle dem SÜDKURIER gegenüber erklärte, steht der Investor der in Frage kommenden Gebäude mit verschiedenen Drogeriemarktbetreibern in nicht aussichtslosen Verhandlungen.

Problemlos angelaufen ist die Wohnbebauung. Die Bauanträge und Baugenehmigungen für die Wohnquartiere liegen größtenteils vor. Am weitesten ist die Firma Brutschin. Sie wird im März mit dem ersten Bauabschnitt beginnen. Wie es vonseiten des Unternehmens heißt, sind 40 Prozent der 38 Wohneinheiten in den Stadtvillen bereits verkauft, für 20 Prozent liegen Reservierungen vor. Mit der Planung des zweiten Bauabschnitts will die Firma Brutschin im Sommer beginnen. Die Firma BDP hat vor einigen Tagen die Baugenehmigung erhalten und fängt jetzt mit der Vermarktung an. Die Firma Rhomberg aus Ravensburg baut drei Stadtvillen mit 36 Wohneinheiten. Der Baubeginn ist für Herbst 2018 geplant. Mit der Vermarktung startet das Unternehmen im kommenden Frühjahr.

Zahlen und Fakten rund um die Neue Mitte