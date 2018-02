Salem Salemer Reparaturcafé ist von Beginn an gefragt

Bei den ersten beiden Terminen kamen bereits jeweis über 30 Klienten. Ob alter Saba-Plattenspieler oder Super-8-Film-Betrachter, die Tüftler bekommen – fast – alles wieder hin.

Das von dem Feinwerktechnik-Ingenieur Karl Werkmeister aus Neufrach ins Leben gerufene Reparaturcafé scheint wie gerufen gekommen zu sein. Zu den beiden ersten Terminen sind jeweils über 30 Klienten ins Neufracher Pfarrheim gekommen, um von den ehrenamtlichen Hobby-Bastlern Gerätschaften wieder in Schwung bringen zu lassen, die eine Macke hatten. In den meisten Fällen konnte ihnen geholfen werden.

Günter Hanser aus Owingen hat im Dezember vergangenen Jahres im SÜDKURIER von der bevorstehenden Gründung des Salemer Reparaturcafés gelesen und hat dabei gleich an seinen alten Saba-Plattenspieler gedacht, der schon vor Jahren seinen Geist aufgegeben hatte und seither nur noch als Deko auf einer Kommode stand. Vor vier Wochen ist er mit seinem altehrwürdigen Patienten ins Reparaturcafé gekommen. Diagnose: Der Treibriemen ist gerissen. Kurze Suche im Internet und die gute Nachricht: "Wir können Ihnen das Teil bestellen." Am vergangenen Freitag war Günter Hanser wieder da, und der Treibriemen auch. Für Karl Werkmeister, der auch eine Ausbildung als Radiotechniker hat, ist es ein Kinderspiel, den neuen Treibriemen einzubauen. Nach 20 Minuten läuft der alte Saba wieder. "Das werden wir zuhause mit einer Oldie-Party feiern", freut sich Elisabeth Hanser, während ihr Mann 30 Euro ins aufgestellte Dankeschön-Sparschwein wandern lässt.

Hubert Ziegler aus Weildorf ist von seiner Frau ins Reparaturcafé geschickt worden. Mit einem gut 20 Jahre alten "Zauberstab", dem das Rühren und Mixen zu viel geworden war. Auch der läuft nach einer halbe Stunde wieder. Heute kann ich meine Frau glücklich machen", strahlt Hubert Ziegler nach der erfolgreichen Reparatur.

Nicht allem, was den Tüftlern auf den Tisch bekommen, ist so schnell wieder ein zweites Leben eingehaucht. Die 40 Jahre alte Pfaff-Nähmaschine, die Andrea Bischoff aus Buggensegel von ihrer Oma geerbt hat, hat gleich mehrere Zipperlein. Die Unterfadenführung funktioniert nicht, der Spulenlauf klemmt. Angelo Decaro, der selbst nähen kann, nimmt die ganze Nähmaschine auseinander, reinigt alle beweglichen Teile, stellt alles wieder richtig ein und übergibt Andrea Bischoff nach zweieinhalb Stunden eine generalüberholte Nähmaschine. "So habe ich das Ding noch nie schnurren gehört", bedankt sich Andrea Bischoff.

Es ist faszinierend, wie die Tüftler im Reparaturcafé völlig unerschrocken und professionell zu Werke gehen und sich ins verschlungene Innenleben der Geräte vortasten. Und fast noch beeindruckender ist, wie sie die in Kleinteile zerlegten Geräte wieder zusammengebaut bekommen. "Das ist schon eine tolle Sache", schwärmt Werner Steurer aus Taisersdorf. Sein betagter Super-8-Film-Betrachter funktioniert wieder, und er kann seine einst aufgenommenen Filme von der Hochzeit und seinen Kindern wieder anschauen.

Auch der 83-jährigen Regina Mayr aus Oberuhldingen konnte geholfen werden. Ihr Föhn hat Funken gesprüht. Für das Reparaturcafé, in das die einen oder anderen auch nur hereinschneien, um einen vom Neufracher Pfarrgemeinderat angebotenen Kuchen zu verzehren und einen Kaffee zu trinken, ist ein funkender Föhn kein Problem. Ein paar Schrauben lösen, zum Lötkolben greifen, und alles ist gut. Aber nicht alle haben dieses Glück. Am Staubsauger von Paul Müller aus Neufrach ist der Motor am Ende. Da bleibt nur noch der Weg auf den Wertstoffhof, wo viele andere Dinge in Zukunft nicht mehr landen werden, weil es das Reparaturcafé gibt. So leistet das Reparaturcafé auch einen Beitrag zum Umgang mit Ressourcen.