Frickingen Salemer Modell kommt bei Bürgermeistern aus Stockach und Eigeltingen gut an

Rathauschefs informieren sich bei der Sozialstation Bodensee in Salem über Pflegekonzepte

Noch gebe es in Stockach ein funktionierendes Gesundheitswesen, aber immer mehr Dienstleister wie auch Krankenkassen zögen sich aus der Fläche zurück und die Wege für die Bürger würden dadurch länger, erklärt die Sozialstation Bodensee in einer Pressemitteilung die Gründe für den Besuch der Bürgermeister Rainer Stolz (Stockach) und Alois Fritschi (Eigeltingen) in Salem. Hier informierten sie sich über die "innovative Pflegekonzepte", heißt es weiter. Als Kommune mit Zentralitätsfunktion wie Stockach sieht es Stolz als Pflichtaufgabe, dass die Bevölkerung auch im Alter gut versorgt sei.

Wolfgang Jauch, Vorstandsvorsitzender der Sozialstation Bodensee, stellte den Bürgermeistern das Salemer Modell vor. Was den beiden besonders zugesagt habe: Das Angebot ist nicht an ein Pflegeheim gebunden, sondern lebt von der Kooperation mit einem ambulanten Pflegedienst. Jauch erklärte: „Die Bewohner führen ein ganz normales Leben. Wenn nach einer OP oder einem Sturz Hilfe benötigt wird, sind wir da – und ziehen uns wieder zurück, wenn wir nicht mehr gebraucht werden. Wenn jemand dauerhaft gepflegt werden muss, können wir bei Bedarf auch weitergehende Hilfen anbieten.“ Das Besondere an dem Konzept: Die Sozialstation tue alles, damit die Kunden bis zum Lebensende in der eigenen Wohnung bleiben könnten.

Die Bürgermeister hörten, dass in Salem der ansässige Bauunternehmer Straßer seniorengerechte Wohnungen in zentraler Lage gebaut hat. Im Erdgeschoss entstand ein Gesundheitszentrum mit Pflegestützpunkt der Sozialstation Bodensee. Das Büro ist vormittags mit examinierten Pflegeexpertinnen, die sich mit allen Themen rund um die Pflege auskennen. „Die Hausärzte schicken ihre Patienten oft zu uns, weil sie wissen, dass wir ihnen weiterhelfen“, sagt Pflegestützpunktmitarbeiterin Ute Lenski. Solch ein Pflegestützpunkt mit einer Art Gemeindeschwester sei eine „charmante Lösung“, denn „wir brauchen den Menschen vor Ort“ findet Stolz.

Jauch plant in Salem überdies etwas ganz Neues: In einem weiteren Bauabschnitt will die Sozialstation Bodensee im Erdgeschoss sowohl eine Tagespflege als auch eine Nachtpflege einrichten. Damit wäre sie der erste ambulante Dienst der pflegende Angehörige auf diese Weise nachts entlasten kann.

„Ich bin sehr positiv überrascht, welche Möglichkeiten das Salemer Modell bietet“, resümierte der Bürgermeister Fritschi aus der 3700 Einwohner zählenden Gemeinde Eigeltingen. Das Fazit von Rainer Stolz aus der Stadt Stockach mit knapp 17 000 Einwohnern lautete: „Wir haben wichtigen Input bekommen, jetzt gilt es etwas Ähnliches passend für Stockach zu konzipieren.“