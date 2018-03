Salem Reihenweise Fehlalarme: Feuerwehr rückt oft umsonst aus, vor allem Richtung Schloss

"Das vergangene Jahr hatte es in sich." Mit diesen Worten kennzeichnete Feuerwehrkommandant Timo Keirath bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Salem das Einsatzgeschehen im Jahr 2017. 135 Mal musste die Feuerwehr ausrücken. Vor allem die Unwetter forderten die Feuerwehr. Aber auch Brandmeldeanlagen sorgen für viel Mehrarbeit: Oft waren es Fehlalarme. Eine Anlage im Schloss sorgt für besonders viel Frust.

"Dort, wo Hilfe gebraucht wird, leisten wir sie auch gerne", sagte Timo Keirath, der, wie berichtet, von Jochen Fuchs abgelöst wird. Aber es gab im vergangenen auch zahlreiche Fehlalarme. Diese gingen auf das Konto von Brandmeldeanlagen.

Brandmelder lösen 37 Mal Alarm aus

37 Mal haben Brandmeldeanlagen, wie sie beispielsweise am Bildungszentrum, im Alten- und Pflegeheim Wespach oder in großen Beherbergungsbetrieben installiert sind, angeschlagen und bei der Feuerwehr Alarm ausgelöst. In vielen Fällen handelte es sich um Fehlalarme. Vor allem die Anlage in Schloss Salem, die insbesondere die Räumlichkeiten der Schlossschule überwacht, fiel durch extrem viele Fehlalarme auf. Ausgelöst wurden sie durch Duschdämpfe in den Schülerunterkünften, Kondenswasser, unsachgemäßes Hantieren in den Schülerküchen und durch die vielen Bauarbeiten, die gerade im Gange sind. Die Feuerwehr hat sich deshalb mit der Schulverwaltung in Verbindung gesetzt und hat auf eine Verbesserung der Brandmeldeanlage und Vorkehrungen gegen Fehlalarme gedrängt. Vonseiten der Schulleitung habe man ein positives Signal zur Optimierung der Brandmeldeanlage erhalten. Bürgermeister Manfred Härle konnte den Unmut, der in der Feuerwehr ob der Vielzahl der Fehlalarme entstanden ist, nachvollziehen. "Man muss bedenken", sagte er, "dass die Feuerwehrleute bei einem Alarm entweder ihre berufliche Arbeit stehen und liegen lassen oder dass ihr verdienter Feierabend wegen nichts und wieder nichts gestört wird." Wenn das häufig der Fall sei, wirke sich dies nicht gerade positiv auf die Motivation der Feuerwehrleute aus.

Wunsch: Neue Drehleiter

Härle dankte den Mitgliedern der Feuerwehr für deren hohes ehrenamtliches Engagement. Die Salemer Wehr sei auf allen Feldern gut aufgestellt. Dass die Wehr gut ausgestattet ist, bestätigte auch Timo Keirath. Er betonte, dass die Gemeinde mit den Fahrzeugbeschaffungen im Plan sei. Auf seinem Wunschzettel steht noch eine neue Drehleiter. Die vorhandene Drehleiter werde aufgrund ihres Alters zunehmend anfälliger. Nach Ansicht von Kreisbrandmeister Henning Nöh, der selbst Mitglied in der Salemer Wehr ist, aber nicht so störungsanfällig ist, dass kurzfristig eine neue beschafft werden müsste. "Aber wenn der Bodenseekreis vom Land ausreichend Mittel bekommt, können wir auch an eine neue Drehleiter für die Feuerwehr Salem denken", schlug Nöh die Hoffnungen nicht gänzlich in den Wind.

Artur Keller bekommt hohe Auszeichnung

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Günther Laur, rückte mit Artur Keller einen besonders verdienten Feuerwehrmann in den Mittelpunkt der versammelten Feuerwehrleute. Er verlieh ihm das silberne Ehrenkreuz des Kreisfeuerverbands. Laur bezeichnete Artur Keller als Urgestein der Salemer Wehr und als einen, der Feuerwehr gelebt habe. Keller leitete als Abteilungskommandant 14 Jahre die Feuerwehrabteilung Tüfingen. Mit Erreichen der Altersgrenze für den aktiven Dienst (65 Jahre) ist er jetzt in die Altersabteilung gewechselt.

Zahlen und Namen