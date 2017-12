Salem Bermatingen Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen in Salem und Bermatingen mit ähnlichem Tatmuster

Im Wielandweg und im Nahehard wurde am Freitag zweimal eingebrochen. Die Polizei schließt nicht aus, dass zweimal der selbe Täter zuschlug.

Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich am Freitag, einer im Salemer Wielandweg in der Zeit zwischen 17.45 und 20.15 Uhr, der zweite am Nahehard in Bermatingen, zwischen 14 und 18.30 Uhr.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern und durchsuchten alle Räume nach Schmuck und Geld und stahlen diverse Gegenstände. Ob beide Tatorte dem selben Täter zugeordnet werden können, ist der Polizei nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07 55 1/8 04-0, zu melden.