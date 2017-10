Salem Platz in der Schule für Kindergartenkinder

Durch einen Anbau an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach soll Platz für zwei Kindergartengruppen geschaffen werden. Architekt Tobias Müller stellte das Konzept in der Sitzung des Gemeinderats Salem vor.

Salem – In der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach sollen die freien Raumkapazitäten durch entsprechende Umbauten und einen kleinen Anbau auf der Nordseite des Altbaus für zwei Kindergartengruppen umfunktioniert werden. Tobias Müller vom Uhldinger Architekturbüro MMP stellte dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung ein Konzept vor, das weitgehend auf Zustimmung des Gremiums stieß. Vor einer endgültigen Entscheidung soll noch geprüft werden, ob sich die vorgesehene Küche und die Mensa erweitern lassen und ob sich eine dem Schulhof zugewandte Außentreppe realisieren lässt. Die Kosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 2 Millionen Euro.

Hauptsächlich finanziert von der Gemeinde, hat die Kirche 2013 in Neufrach einen neuen Kindergarten gebaut. Doch der auf vier Gruppen ausgelegte Neubau war noch nicht bezugsfertig, als sich bereits abzeichnete, dass er für den künftigen Bedarf an Kindergartenplätzen aus dem Neufracher Einzugsbereich nicht ausreichen wird. Dazu gehören auch die Teilorte Mittelstenweiler und Oberstenweiler sowie Buggensegel. Selbst der weiterbetriebene Pavillon änderte nichts an der Not an Kita-Plätzen. Bis heute können nicht alle Nachfragen aus dem Einzugsbereich Neufrach befriedigt werden. Eine Reihe von Kindern muss in anderen Kindergärten der Gemeinde untergebracht werden. Die Situation wird sich künftig nicht entspannen. Am Ortsrand von Neufrach ist ein neues Wohnquartier geplant und im Gewerbegebiet sind zahlreiche Flüchtlingsunterkünfte geschaffen worden.

Durch einen schlauchförmigen Anbau an der Nordseite des Anbaus sollen zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen werden, die teils der Schule zur Ganztagesbetreuung, teils dem Kindergarten zugeordnet werden. Ausgelegt sind die Umbaupläne auf zwei Kindergartengruppen für etwa 50 Kinder. Neben den Gruppenräumen sehen die Pläne eine Küche für die Essensausgabe sowie eine Mensa vor. Küche und Mensa sollen auch von der Grundschule genutzt werden können, wenn hier eine Ganztagesbetreuung eingerichtet wird. Ausreichend Raum für eine Außenspielfläche für die Kindergartenkinder sei vorhanden, erklärte Architekt Tobias Müller. Bürgermeister Manfred Härle meinte, dass die Möglichkeit bestehe, dass die Kindergartenkinder die Sporthalle an der Grundschule nutzen könnten.

Beeinträchtigungen des Unterrichtsbetriebs durch die Kindergartenkinder sieht Grundschulleiterin Dorothea Vollmer nicht. "Wo die Gruppenräume für den Kindergarten vorgesehen sind, liegen keine Unterrichtsräume", erklärte sie. Sie stimmte Gemeinderätin Ursula Hefler (FWV) zu, die sagte, dass die räumliche Nähe von Kindergarten und Grundschule auch die Chance biete, neue Konzepte in pädagogischer Hinsicht zu entwickeln. Die Rektorin erklärte: "Man sollte dann nur darauf achten, dass die älteren Kindergartenkinder hier untergebracht werden, um entsprechende Kooperationen verwirklichen zu können."

Raumkonzept und Kosten

Der Anbau umfasst rund 300, die Umbaufläche knapp 700 Quadratmeter. Von den erwarteten Gesamtkosten von 2 Millionen Euro entfallen 984 000 Euro auf den Bereich Schule und 864 000 Euro auf den Bereich Kindergarten. Die reinen Sanierungsmaßnahmen sind mit 181 000 Euro veranschlagt. Nach Einschätzung der Verwaltung können aus der Schulbauförderung 310 000 Euro erwartet werden und aus der Kindergartenförderung 240 000 Euro. Außerdem will die Verwaltung einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock des Landes beantragen. Aufgrund der Höhe des Investitionsvolumens könnte dieser bis 250 000 Euro betragen. Im günstigsten Fall käme so eine Gesamtförderung von 800 000 Euro zusammen.