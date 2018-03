vor 3 Stunden Peter Schober Salem Neufracher Grundschule bekommt noch mehr Klassenräume

Die im Dezember vergangenen Jahres vom Gemeinderat beschlossenen Umbau- und Erweiterungspläne an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach wurden in der Sitzung am Dienstagabend noch einmal abgeändert. Das Gremium befürwortete den Antrag der Verwaltung, noch zwei weitere Klassenräume anzubauen, um genügend Räumlichkeiten auch für einen Ganztagsschulbetrieb vorhalten zu können.