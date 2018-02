Salem Neues Rathaus: Sieben Räte enthalten sich bei Arbeitsvergabe

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung Arbeiten für das neue Rathaus samt Tiefgarage vergeben. Doch nicht alle Ratsmitglieder erteilten ihre Zustimmung, obwohl die Kosten bislang unter der Berechnung bleiben.

Entgegen mancher Befürchtungen laufen die Baukosten für das neue Rathaus samt Tiefgarage in der Neuen Gemeindemitte bislang nicht aus dem Ruder: Nach Vergabe von 41 Prozent der reinen Baugewerke, die mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt sind, liegt man um 314 000 Euro unter der Kostenberechnung.

Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung ein weiteres Paket an die jeweils günstigsten Bieter. Den Zuschlag für die Rohbauarbeiten erhielt nach einer europaweiten Ausschreibung die Memminger Firma Hebel für 4,8 Millionen Euro. Die Aufzugsarbeiten samt einer vierjährigen Wartung wurden an die Firma Brombeil aus Dürmentingen für gut 200 000 Euro vergeben. Bei der Verlegung von Leitungsleerrohren kam mit dem Elektrobetrieb Wirth und einem Preis von 55 000 Euro ein örtliches Unternehmen zum Zuge. Günstigste Bieterin für die Blitzschutzarbeiten war die Firma M+K aus Ravensburg mit rund 48 000 Euro.

Sieben Gemeinderatsmitglieder – Petra Herter (CDU), Stephanie Straßer und Henriette Fiedler (beide FWV), Petra Karg, Ralf Gagliardi, Ulrike Lenski und Klaus Bäuerle (alle GOL) – enthielten sich der Stimme. Hierzu gab Henriette Fiedler folgende Erklärung ab: "Wir wollen nicht als generelle Gegner einer Entwicklung in der neuen Gemeindemitte abgestempelt werden. Immerhin waren wir intensiv bei den Gremiensitzungen der Preisgerichte eingebunden.

" Aber wegen grundsätzlicher Bedenken, wie der Einziehung einer Kostenobergrenze, der ausreichenden Anzahl an Stellplätzen und zum Gebäudeumriss, nehme man den Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats zwar zur Kenntnis, "aber an der heutigen Abstimmung zur Arbeitsvergabe werden wir nicht positiv teilnehmen".

Es ist nicht das erste Mal, dass Gemeinderatsmitglieder kritisch in Sachen Neue Mitte reagieren. Nur knapp zwei Drittel der anwesenden Ratsmitglieder hatten im Juli vergangenen Jahres einer aktualisierten Entwurfsplanung für das neue Rathaus zugestimmt. Sie war damals mit einer Gebührenerhöhung von 500 000 Euro einhergegangen. Wobei es sich nicht um die erste Anpassung gehandelt hatte. Der Wunsch nach einer Kostenobergrenze für das Großprojekt Neue Mitte wird immer wieder laut. Bezweifelt wird von manchen auch, ob die Stellplätze in der Tiefgarage des Rathauses ausreichen werden. Bürgermeister Manfred Härle sagte unter anderem beim Neujahrsempfang der Gemeinde, dass er das Vorhaben für solide durchfinanziert halte. In der Ratssitzung erklärte er, dass er sich eine einstimmige Abstimmung über die Arbeitsvergaben gewünscht hätte. Zumal man sich damit recht deutlich unter der Kostenberechnung bewege.