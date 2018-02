Salem Neuer Anlauf für Baugebiet

Das Bebauungsplanverfahren für das Baugebiet "Am Dorf" in Neufrach wird nach einer Normenkontrollklage vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim neu aufgerollt. Im Zuge des neuen Verfahrens wird ein Umweltbericht erstellt. Auch eine neue Verkehrsuntersuchung und ein neues Lärmgutachten sind nötig.

Salem – Der Gemeinderat hat beschlossen, das Bebauungsplanverfahren für ein 1,7 Hektar großes Wohngebiet südlich der Aachstraße neu aufzurollen. Dies wurde erforderlich, weil eine Wohnungseigentümerin aus der Aachstraße mit ihrer Normenkontrollklage gegen das ursprüngliche Bebauungsplanverfahren beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim Erfolg hatte. Das ursprüngliche Verfahren war vereinfacht, das heißt ohne Umweltbericht, durchgezogen worden. Die Gemeinde hielt das vereinfachte Verfahren für ausreichend, weil es sich lediglich um eine Änderung eines Bebauungsplans von 1961 handelte.

Der neue Bebauungsplan wird nun im regulären Verfahren durchgeführt, also mit Umweltbericht und den dazugehörigen Naturausgleichsmaßnahmen. Wie der Überlinger Städteplaner Helmut Hornstein erklärte, halten sich die Ausgleichsmaßnahmen allerdings in Grenzen: Es müsse nur das kompensiert werden, was im Vergleich zum Bebauungsplan von 1961 an Fläche hinzukomme. Hornstein bezifferte dies mit rund 15 Prozent des gesamten Areals.

Dem neuen Bebauungsplanverfahren liegen auch eine neue Verkehrsuntersuchung und ein neues Lärmgutachten zugrunde. Die Klägerin hatte beanstandet, dass in die Abwägung der Lärmimmssionen nicht alle Häuser in der Aachstraße einbezogen worden seien. Dies ist in dem neuen Lärmgutachten nun geschehen. "Das neue Gutachten hat eine viel tiefere Detailschärfe", betonte Hornstein und resümierte: "Die zu erwartende Mehrbelastung an Lärmimmissionen ist sehr gering." An einzelnen Stellen in der Aachstraße sei durch die geplanten Mehrfamilienhäuser entlang der Markdorfer Straße sogar eine Verbesserung zu erwarten.

Genauer untersucht wurden auch die beiden Erschließungsalternativen des Wohngebiets. Die eine, für die sich der Gemeinderat im ursprünglichen Bebauungsplanverfahren gegen die Einwände einiger Grundstückseigentümer aus der Aachstraße entschieden hatte, sieht eine Stichstraße von der Aachstraße vor, die dann auf einen Quartiersplatz führt. Von dort aus wird das übrige Wohngebiet durch zwei Stichstraßen erschlossen. Die Einwender hatten auf eine Ringstraße mit zwei Zufahrten von der Aachstraße gepocht, damit sich der Zufahrtsverkehr verteile.

Helmut Hornstein erläuterte, dass sich zwischen den beiden Alternativen keine nennenswerten Unterschiede im Zufahrtsverkehr zu dem Wohngebiet ergäben. Bürgermeister Manfred Härle erklärte: "Sollten im Zuge der Bürgeranhörung trotzdem wieder Einwendungen gegen die Stichstraßenlösung kommen, werden wir diese erneut korrekt abarbeiten."

Der neue Bebauungsplan sieht vor, dass die Verbindung der entlang der Markdorfer Straße geplanten Mehrfamilienhäuser durch eine Treppen- und Aufzugsanlage entfällt. "Ich möchte an der Ortseinfahrt von Neufrach nicht das mittlerweile viel kritisierte Bild von der Mangoldstraße in Markdorf mit vergitterten Laubengängen und einem massiven Gebäudeblock", sagte Härle. Auf Nachfrage von Gemeinderätin Petra Herter (CDU) räumte er aber ein, dass diese Frage letztlich im Zuge des Bebauungsplanverfahrens geklärt werden müsse.

Das Wohnquartier

Das 1,7 Hektar große Wohngebiet südlich der Aachstraße zwischen Bahnlinie und dem Landgasthof "Apfelblüte" wurde vom Salemer Bauunternehmen Bernhard Straßer bereits 2013 angestoßen und geplant. Die Firma Straßer ist auch als Erschließungsträger vorgesehen. Geplant sind 18 Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser und vier Grundstücke für Mehrfamilienhäuser sowie ein Kinderspielplatz. Das Bauunternehmen hat für das Wohngebiet ein nahezu autarkes Energiekonzept entwickelt. (er)