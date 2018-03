Salem Neue Mitte in Salem: Drogeriemarkt statt Hotel

Nun ist es amtlich: Statt eines Hotels wird in das dafür vorgesehene Gebäude in der Neuen Mitte ein Drogeriemarkt einziehen. Der restliche Platz ist für weitere Räume für Dienstleistungen und für Wohnungen vorgesehen. Bürgermeister Manfred Härle hatte das schon in seiner Rede beim Neujahrsempfang angekündigt. Vor drei Wochen hat, wie Härle in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend bekannt gab, das Gremium der Änderung des Nutzungskonzepts in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt.

Der Investor, die Activ Group GmbH aus Schemmerhofen, an die das Grundstück veräußert wurde, hat trotz allen Bemühens keinen Hotelbetreiber gefunden. Dafür hat sie jetzt unter den Drogeriemarktketten Interessenten gefunden. Ursprünglich hatten die Drogeriemarktketten kein Interesse an einer Ansiedlung in der Neuen Mitte gezeigt. Platz für einen Drogeriemarkt war ursprünglich im Lebensmittelmarkt-Gebäude vorgesehen. Dieser Platz wurde mittlerweile wegen des Desinteresses der Drogeriemarktketten für die Einrichtung eines Getränkemarkts vergeben. Dass sich nun doch ein Drogeriemarkt in der Neuen Mitte niederlassen will, hat, wie Bürgermeister Härle berichtete, Aldi dazu bewogen, die Bauvoranfrage zur Errichtung eines weiteren Gebäudes auf dem Aldi-Parkplatz an der Alten Neufracher Straße zurückzuziehen. Dieses Gebäude wollte Aldi für die Ansiedlung eines Drogeriemarkts nutzen und stand auch schon in Verhandlungen mit einigen Drogeriemarktbetreibern.

Gemeinderätin Stephanie Straßer (FWV) übte am Dienstagabend Kritik daran, dass die Nutzungsänderung für das Hotelgebäude nicht in öffentlicher Sitzung behandelt wurde. Bürgermeister Härle zeigte sich ob dieser Wortmeldung irritiert. "Ich kann sie nicht nachvollziehen", sagte er und verwies darauf, dass er in der nichtöffentlichen Sitzung begründet habe, warum diese Angelegenheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit habe verhandelt werden müssen. Härle trug am Dienstagabend noch einmal die Gründe vor: Nach Paragraf 35 der Gemeindeordnung müsse nichtöffentlich verhandelt werden, wenn berechtigte Interessen einzelner dies erforderten, referierte der Bürgermeister. Das sei im Fall der von Activ Group beantragten Nutzungänderung der Fall gewesen. Denn das Unternehmen habe auch über potenzielle Mieter und Geschäftspartner informiert. Das seien Geschäftsgeheimnisse, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürften. Denn diese könnten Verhandlungen auch negativ beeinflussen.