Salem Neue Figuren für den Marstall

Drei Replikate aus einem Skulpturenzyklus des Barockkünstlers Joseph Anton Feuchtmayer wurden im historischen Pferdestall installiert.

Salem – Schritt für Schritt, für insgesamt 1,6 Millionen Euro, ist der Marstall in Kloster und Schloss Salem in den zurückliegenden vier Jahren restauriert worden. Jetzt hat der historische Pferdestall, der 1734 unter Abt Konstantin Miller (1725 bis 1745) errichtet wurde, noch das i-Tüpfelchen seiner ursprünglichen Gestalt bekommen: In den vergangenen Tagen wurden drei weitere Replikate aus einem Skulpturenzyklus des Barockkünstlers Joseph Anton Feuchtmayer an ihrem angestammten Platz über den Pferdeboxen installiert. Die aus Gips bestehenden Nachbildungen der Holzskulpturen wurden mittels modernster 3D-Drucktechnologie hergestellt.

Der von Joseph Anton Feuchtmayer für den Marstall geschaffene Skulpturenzyklus, der unter der Bezeichnung "Salemer Stifter" bekannt ist, umfasste ursprünglich acht Figuren. Eine von ihnen ist vermutlich Opfer eines Erdbebens geworden. Die verbliebenen sieben Originale befinden sich in dem vor drei Jahren eingerichteten Klostermuseum, einer Zweigstelle des Badischen Landesmuseums Karlsruhe. Dort sind sie in klimatisierten Räumen vor äußeren Einflüssen geschützt. "Im Marstall herrscht aufgrund des sumpfigen Untergrunds eine Luftfeuchtigkeit, die den Holzskulpturen nicht zuträglich wäre", erklärte Baudirektor Peter Moser von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ravensburg, bei einem Pressetermin.

Bereits im vergangenen Jahr wurde im Marstall ein mittels 3D-Technologie hergestelltes Figurenreplikat aufgestellt. Mit den drei jetzt gefertigten Replikaten ist das Ensemble im linken Teil des Marstalls komplett. "Damit erhöht sich die Erlebnisqualität für die Besucher", sagte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen und Gärten Baden-Württemberg. "Unsere zentrale Aufgabe verstehen wir darin, für Besucher historische Denkmäler wieder so erlebbar zu machen, wie sie zur Zeit ihrer Erbauer waren", betonte er. Mit der Restaurierung des Salemer Marstalls ist dies besonders gut gelungen. "Ich kenne in Europa kaum einen Marstall, der in dieser Qualität erhalten ist", sagte Hörrmann.

Das Interesse der Besucher von Kloster und Schloss Salem scheint dies zu bestätigen. "Der Marstall ist bei unseren Gästen zu einem Highlight geworden", weiß Schlossverwalterin Birgit Rückert. Deshalb wurde dort nun auch ein Video mit Informationen über Joseph Anton Feuchtmayer sowie über die aufwendige Produktion der 3D-Replikate installiert.

Hergestellt wurden die Reproduktionen von der Firma ArcTron 3D aus Althentann bei Regensburg. "Wir haben dabei die modernste Technik eingesetzt, die zur Verfügung steht", betonte Geschäftsführer Martin Schaich. Zunächst wurde die Originalfigur mit einem im Hunderstenmillimeter-Bereich arbeitenden Streifenlichtscanner und einer sehr hochauflösenden DSLR-Kamera detailliert vermessen. Mehrere Tausend Fotos seien aus verschiedenen Perspektiven und Lichtverhältnissen gemacht und in den Rechner eingegeben worden. Aus diesen Daten ist die Vorlage für den 3D-Drucker entstanden. "Auf diese Daten kann nun auch die Wissenschaft bei ihren Forschungsarbeiten zurückgreifen", hob Direktor Köhne den zusätzlichen Nutzen dieses Projekts hervor. Vielleicht kann mittels dieser Daten eines Tages sogar das Rätsel gelüftet werden, was die Feuchtmayer-Figuren darstellen. "Es ist nämlich bis heute nicht bekannt, was oder wen sie darstellen", sagte Michael Hörrmann. Nur so viel scheint festzustehen: "Feuchtmayer hat hier den Versuch unternommen, seine Stuckvirtuosität auf Holz zu übertragen", so Restauratorin Carla Müller.

Die Kosten für die Replikate, die sich das Landesmuseum und Schlösser und Gärten geteilt haben, belaufen sich auf 130 000 Euro. "Das ist günstiger, als wenn wir einen Bildhauer damit beauftragt hätten", erklärte Michael Hörrmann von Schlösser und Gärten. Außerdem seien die 3D-Replikate an Exaktheit nicht zu überbieten.

Schloss Salem im Winter

Auch während der Wintermonate kann man in Kloster und Schloss Salem auf den Spuren der Zisterziensermönche wandeln. Jeden Sonntag wird um 15 Uhr eine Führung durch das Münster, das ehemalige Zisterzienserkloster, den Bernhardusgang und das Sommerrefektorium angeboten. Das Klostermuseum, eine Zweigstelle des Badischen Landesmuseums, ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet. Hier befinden sich neben dem dem Salemer Marienaltar von Bernhard Strigel auch die Originale der Feuchtmayer-Skulpturen. (as)