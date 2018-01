Salem Nachfrage nach Angeboten des Familienforums ist groß

Bei der Hauptversammlung des Familienforums verabschiedete sich Sandra Nissen als Vorsitzende des Vereins. Ihre Nachfolgerin ist Andrea Marent. Die Nachfrage nach den Betreuungsplätzen ist nach wie vor ungebrochen

Die Jahresversammlung des Familienforums Salem, das sich der Betreuung von Kleinstkindern verschrieben hat, war geprägt von einer sehr positiven Bilanz, soweit sie die ungebrochene Nachfrage nach den Angeboten und die Finanzen betrifft, aber auch von emotionalen Momenten. Nach 14 Jahren erfolgreicher Arbeit verabschiedete sich nämlich Sandra Nissen als Vorsitzende des Vereins. Ihre Nachfolgerin ist Andrea Marent. Sie ist seit 1998 im Familienforum als Erzieherin tätig.

Mit Sandra Nissen zogen sich auch die stellvertretende Vorsitzende Miriam Tarantino und Kassenwartin Karin Haselmeier aus dem Vorstand zurück. Der neue Vorstand wurde bereits Ende November in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge", schloss Sandra Nissen jetzt ihren letzten Rechenschaftsbericht. Das lachende Auge versagte in diesem Augenblick jedoch seinen Dienst. "Meine Amtszeit war von Höhen und Tiefen geprägt", blickt Sandra Nissen auf ihre 14 Jahre zurück, ohne offiziell ins Detail zu gehen. Erst im Gespräch mit dem SÜDKURIER wurde sie konkret. Sie erinnerte an das Jahr 2006, in dem die Veruntreuung von über 15 000 Euro durch die damalige Kassenwartin aufgeflogen ist. "Da war ich total am Boden", blickt Sandra Nissen auf diese schwere Zeit zurück. Denn der Verein rutschte dadurch fast in die Insolvenz und konnte nur durch ein Darlehen der Gemeinde davor bewahrt werden.

Die Höhen aber überwogen. "Wir haben in den zurückliegenden 14 Jahren vieles aufgebaut", resümiert die langjährige Vorsitzende und verweist darauf, dass aus einer ehrenamtlich betreuten Spielgruppe vier Kleinstkinder-Betreuungsgruppen geworden sind. Als die Gemeinde 2011 mit dem Angebot auf das Familienforum zugekommen ist, die Kleinstkinderbetreuung auf professionelle Beine zu stellen und dafür weitere Räume im Kindergarten "Kleiner Brühl" zur Verfügung stellte, habe sie das wie ein Ritterschlag für das Familienforum empfunden. Als auch persönlich empfundene Höhen nannte Sandra Nissen das mehrfach vom Gemeinderat ausgesprochene Lob für die Arbeit des Familienforums und die Dankbarkeit der Eltern. Die Nachfrage nach den Betreuungsplätzen sei nach wie vor ungebrochen, freut sich Sandra Nissen. Und noch mehr freut sie sich darüber, dass man bisher den nachgefragten Bedarf immer befriedigen konnte. "Es kommt zwar immer wieder zu einer kleinen Warteliste", erklärt sie, aber mit einem umsichtigen Management komme man immer wieder ganz gut über die Runden. "Vielleicht müssen wir Eltern mal ein oder zwei Monate vertrösten."

Tröstend für Sandra Nissen ist, dass mit Andrea Marent nach langwierigen Versuchen eine Nachfolgerin für sie gefunden wurde. "Sie ist ein Urgestein des Familienforums. Und ich bin mir sicher, dass es mit ihr als Vorsitzender gut weiterlaufen wird." Andrea Marent zeigte sich sehr wohl bewusst darüber, dass der alte Vorstand große Fußstapfen hinterlässt. "Aber wir gehen unsere Aufgabe voll motiviert an", erklärte sie. Zita Koch, bei der Gemeindeverwaltung zuständig für die Kindergärten, dankte den neuen Vorstandsmitgliedern und betonte anschließend: "Das Familienforum ist eine bedeutende Säule im Kinderbetreuungskonzept der Gemeinde Salem."

Das Familienforum

Der Ursprung: Ins Leben gerufen wurde die Einrichtung im Jahr 1992 als Ort der Begegnung, der sozialen Kontakte und der Kinderbetreuung. Anfangs gab es nur eine ehrenamtlich geführte Spielgruppe.

Das Angebot heute: Betreut werden beim Familienforum Kinder ab acht Wochen bis zu drei Jahren jeweils von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 14.05 Uhr. Außerdem gibt es in Kooperation mit dem Treff Grenzenlos in Salem regelmäßig einen Babytreff und eine Hebammensprechstunde.

Struktur: Das Familienforum ist ein Verein. Er wird von einem Vorstand geleitet. Der Verein hat aktuell 122 Mitglieder. Sie teilen sich auf in 48 passive und 74 aktive Mitglieder. Wer ein Kind betreuen lassen möchte, muss aktives Mitglied werden. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 28 Euro jährlich. Hinzu kommen die Entgelte für die Betreuung. Sie richten sich nach dem Umfang der Betreuungstage. Im Jahr 2010 hat die Gemeinde mit dem Familienforum einen Kooperationsvertrag über die Kleinstkinderbetreuung abgeschlossen und bezuschusst die Betreuungskosten.

Finanzen: Im vergangenen Jahr hatte das Familienforum einen Umsatz von rund 266 000 Euro. Die Gemeinde Salem leistete einen Zuschuss in Höhe von 180 000 Euro. Durch Betreuungsentgelte der Eltern kamen insgesamt 78 000 Euro zusammen. Die Mitgliedsbeiträge beliefen sich im Jahr 2017 auf 3800 Euro. 5000 Euro wurden durch sonstige Einnahmen erzielt. Auf der Ausgabenseite des Familienforums machten mit 230 000 Euro die Personalkosten für die 15 Angestellten den Löwenanteil aus. (as)

Andrea Marent ist neue Vorsitzende des Familienforums. Als Erzieherin arbeitet sie seit 1998 in dieser Einrichtung. "Mir macht dieser Job unheimlich Spaß. Es herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre und man kann selbstständig arbeiten", sagt sie. Ihre zusätzliche Aufgabe an der Spitze des Vorstands hat sie übernommen, weil ihr ganzes Herzblut am Familienforum hängt.

Bianca Löhle-Michal hat das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Sie arbeitet seit 2013 im Familienforum. "Ich halte das Familienforum für eine sehr schöne Sache und möchte mich dafür engagieren." Den Umgang mit ganz kleinen Kindern empfindet sie als eine besonders erfüllende Arbeit. Zudem gefällt ihr die Harmonie, die im Kollegium herrscht.

KatrinAlbayrak betritt als Kassenwartin kein Neuland in der Vorstandsarbeit des Familienforums. Sie hatte bereits schon einmal das Amt der Schriftführerin inne. Zum Familienforum ist sie gestoßen, als sie für ihre kleine Tochter einen Betreuungsplatz gesucht hat. "Da habe ich die Einrichtung schätzen gelernt und möchte nun etwas zurückgeben", sagt die gelernte Buchhalterin.

VanessaAbbruzzese ist seit 2016 Schriftführerin im Familienforum. Zuvor war sie zwei Jahre stellvertretende Vorsitzende. Von 2009 bis 2015 hat sie ehrenamtlich eine Spielgruppe geleitet. Diese Aufgabe hatte sie übernommen, weil die existierende Spielgruppe mangels einer Leiterin aufgelöst werden sollte und sie so keinen Platz für ihre kleine Tochter gefunden hätte.