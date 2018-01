Salem Mückentanz und Blumen nach Noten

50 Schüler der Schule Schloss Salem haben am Henning-Winter-Musikwettbewerb teilgenommen. Die Preisträger stellten sich jetzt dem Publikum vor.

Salem – Er ist so kurz wie unerschrocken und trägt dazu den richtigen Nachnamen: Der sechsjährige Maximilian Geiger zupft mit Verve alle Saiten seiner Geige. Dann streicht er ohne Scheu drauf los, als hörte nicht ein ganzes Auditorium zu. Dabei entlockt er dem kleinen Instrument einen vollen, runden Ton, sodass der "Mückentanz" von Ludwig Mendelssohn munter in den Raum steigt. Die Jury hat ihm den Nachwuchskünstler-Preis verliehen. Am Klavier begleitet ihn mit viel Fingerspitzengefühl Xinyuan Xie, der den Preis für die beste Begleitung erhielt. Er bleibt gleich sitzen und spielt den Valse Lente des Finnen Oskar Merikanto. Mit leichtem Anschlag und viel Ruhe lässt er dessen Melancholie fließen, bis die Musik nach sachtem Echo noch einmal auftaucht und dann verklingt.

50 Schüler nahmen am achten Henning-Winter-Musikwettbewerb der Schule Schloss Salem teil. In so unterschiedlichen Kategorien wie Klavier, Schlagzeug, Gesang und Ensemblespiel stellten sie sich einer dreiköpfigen Jury. Als Preis ist eine Fahrt zu einem Jugendkonzert in Konstanz ausgelobt. Allein sechs Preise für Klavierspiel hat die Jury ausgelobt, aufgeteilt nach Jahrgangsstufen. Preisträgerin für den besten Solobeitrag ist ebenfalls eine Pianistin: Hyerin Cha scheint die Musik erst zu hören, ehe sie die Finger auf die Tasten legt. Als sanftes Lied beginnt Frédéric Chopins zweite Ballade, in die stürmisch das Dunkel hereinbricht. Drohend tobt die Linke, während die Rechte wasserfallartige Kaskaden zuliefert. Nur langsam beruhigen sich die Töne, brausen auf und verklingen in leiser Klage.

Cha teilt sich später den Flügel mit Jan Tegtmeyer und Zhaown Qiang für das französische Volkslied "Ah! Vous dirais-je Maman". Dessen Melodie machte in Deutschland als "Morgen kommt der Weihnachtsmann" Karriere. Sechs Hände spielen in wechselnden Besetzungen, greifen übereinander, entflechten sich, und immer klingt in einer die Melodie weiter.

Dongli Zhang ist allein mit einer Gitarre unterwegs, aber er macht für Paddy Suns "Sunflower" daraus eine ganze Combo. Er schlägt mit dem Daumen auf Holz oder Saiten den Rhythmus, spielt Melodie und Begleitung und zupft mal rechts, mal links. Trotzdem hält er den Ton stets in durchsichtiger Schwebe. Die Ensemblewertung gewinnen Sophia Srkdlant, Andrey Sulimov und Celina Grosch mit der Serenade für Violine, Klarinette und Klavier von Waldemar von Baussnern. Leichtfüßig und filigran setzen sie ihre Einsätze ineinander, es entspinnt sich ein freundliches Gespräch der Farben aus heller Geige, warmer Klarinette und beweglichem Klavier.

Den ersten Preis für Gesang erhält Elisabeth Schäffter. In ihrem leichten Sopran schimmert ein Rest von Kindheit, wenn sie "Sento nel Core" von Allessandro Scarlatti mühelos in die Höhe schickt. Eine persönliche Note verleiht Aloisa Ruf ihrer Version von "Dream a little Dream of me" von Fabian Andre und Wilbur Schwandt. Sie lässt sich viel Zeit und lädt in dunkler Stimmlage und sachte ironischem Lächeln zum Mitträumen ein. Sie wird für den authentischsten Gesangsvortrag ausgezeichnet.

Die Jury vergibt andere eigenwillige Preise: Den für den mutigsten Auftritt erhält eine Pianistin, deren Duopartnerin ausfiel. Prämiert werden auch Eigenkomposition oder die größte musikalische Vielseitigkeit. Einen weiteren Preis hätte Juryvorsitzender Thomas Braun noch gern verliehen: den für das netteste Lächeln. Leider sieht den ein Musikwettbewerb nicht vor.

Musikdienst

Jeder Schüler an der Schule Schloss Salem ist ab Klasse 9 verpflichtet, einen Dienst für die Schule zu übernehmen. Im Musikdienst können musikalisch interessierte Schüler der Oberstufe Konzerte geben und diese selbst organisieren. Die Auftritte finden innerhalb und außerhalb der Schule statt, als Benefizkonzerte, Umrahmung von Schulveranstaltungen oder in sozialen Einrichtungen. Dafür stellen die Schüler ihre Ensembles selbst zusammen und proben wöchentlich. Der Musikdienst organisiert auch den Henning-Winter-Musikwettbewerb. Außerdem bietet er die Möglichkeit, international anerkannte Musikprüfungen abzulegen. Zurzeit sind 15 Schüler dabei.