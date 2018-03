vor 3 Stunden Peter Schober Salem Mobiler Blitzer-Würfel in Neufrach zeigt Wirkung

Was von weitem aussieht wie ein Baugerät auf einem Anhänger, ist in Wirklichkeit ein mobiler Blitzer auf Rädern. Das Landratsamt hat ihn vor einigen Tagen in der Weildorfer Straße in Neufrach aufgestellt. Die ungewöhnliche Radaranlage zeigt Wirkung bei den Fahrern: Sie achten inzwischen besser auf das Tempolimit.