Salem Mit einer Narrenmesse in die närrischen Tage

Am Abend vor dem Schmotzige sind in Altenbeuren die Häuser leer: Da versammelt sich das Dorf in der Münsterkapelle zur Narrenmesse.

Salem (as) Während sich die Narren am Vorabend des Schmotzige Donschdig vielerorts bei Hemdglonkerumzügen für die hochnärrischen Tage warmliefen, brachten sich die Altenbeurener Schlüsselbieter und ihre Anhänger zum zehnten Mal bei einer Narrenmesse in der heimeligen Antoniuskapelle in fasnachtliche Stimmung. Als Hauptanimateure bewährten sich ein weiteres Mal Dekan Peter Nicola und die Altenbeurer Münsterkapelle.

Früher wurde auch in Altenbeuren als Auftakt zur heißen Phase der Fasnet gehemdglonkert. Am Ende waren damit aber nur noch eine Handvoll Glonker hinter dem Ofen hervorzulocken. Das war der Punkt, an dem Peter Nicola und Carmen Hafen als Ersatz für den fast seelenlosen Hemdglonkerzug die Narrenmesse aus der Taufe hoben. Eine göttliche Eingebung. Denn seither sind die Häuser in dem kleinen Weiler am Abend vor dem Schmodo leer und die Antoniuskapelle ist voll.

Der Altar ist dekoriert mit bunten Luftballons zwischen ebenso vielfarbigen Tulpen und Primeln. Das alljährliche Kunstwerk von Carmen Hafen. In den Kirchenbänken spiegelt sich das Pendant wider. Kinder und Erwachsene, Jung und Alt mit Perücken, Pappnasen und Pluderhosen. Beim Einzug mit den Ministranten in ganz und gar nicht kirchlichen Gewändern trägt Peter Nicola ein verschmitztes Lächeln vor sich her. Wie den Prolog zu seiner in geschliffen feine Verse gefassten Narrenmessenpredigt, die er am Fasnachtssonntag im Salemer Münster noch einmal, dann aber in der Vollversion, halten wird.

Dieses Jahr widmet sich Dekan Peter Nicola einem Thema in eigener Sache: dem Seelsorgermangel. "Nur wenige sprechen's offen aus", hebt er im Hinblick auf seine schier nicht mehr überschaubare Seelsorgeeinheit an, "Problem ist: Ich bin fast nie zu Haus. Längst ist bekannt in fern und nah, der Pfarrer, der ist selten da. Man schellt an seiner Tür vergebens, man sieht kein Zeichen seines Lebens. Und mancher stellt sich dann die Frage: Womit verbringt der denn seine Tage?" Wie vielfältig sein Pensum ist, das scheinen seine Schäfchen nur allzu gut zu wissen. Jedenfalls spendeten sie ihm Beifall, der nach verständnisvoller Absolution klang.