Salem Mit Nachhilfe zu besseren Noten

Im Bildungszentrum Salem begleiten vier Lerntherapeuten auf Wunsch Schüler mit Teilleistungsschwächen. In Meersburg geben ältere Schüler am Droste-Hülshoff-Gymnasium Nachhilfe, der Familientreff Grenzenlos bietet ein kostenloses Lernangebot an. Pädagogen in der Region sind sich einig: Unterstützung kann sinnvoll sei, aber nur eine begrenzte Zeit lang.

Salem/Meersburg – Die Halbjahresinformationen an den Schulen sind ausgegeben und das zweite Schulhalbjahr hat begonnen. Wer den anstehenden Lernstoff nicht allein bewältigen will oder auf bessere Noten im nächsten Zeugnis setzt, kann sich Hilfe holen. Längst wird Nachhilfeunterricht nicht nur von versetzungsgefährdeten Schülern in Anspruch genommen.

Die 16-jährige Franka besucht die Jahrgangsstufe 1 des Meersburger Gymnasiums und hat bis dato noch keine Erfahrung mit Nachhilfe. Aktuell denkt sie aber darüber nach, sich Unterstützung zu holen. Besonders in Fächern wie Englisch oder Französisch hält sie ein zusätzliches Hilfsangebot für sinnvoll, um die Konversation in der anderen Sprache zu vertiefen oder zu lernen, bessere Texte zu schreiben. Am Ende geht es auch darum, mit Blick auf das angestrebte Abitur die Noten zu verbessern.

Aus ähnlicher Motivation heraus nimmt die gleichalte Salemer Realschülerin Elvan vereinzelt Mathenachhilfe in Anspruch, obwohl das von den Noten her nicht nötig wäre. "Ich möchte einen möglichst guten Realschulabschluss erreichen, damit ich danach weitermachen kann." Sie nimmt das Gratis-Lernangebot im Familientreff Grenzenlos in Anspruch. Die Vorteile liegen für sie auf der Hand. Stoff, den sie nicht gut verstanden hat, kann sie zusammen mit ihrem Lernpaten Siggi Kienle in Ruhe noch einmal durchgehen und nachfragen, wenn sie etwas nicht versteht. Kienle erklärt, er könne anders als in der Klasse im Zweiergespräch auf die individuellen Fragestellungen des einzelnen Schülers eingehen. Oft sei es nicht das aktuelle Thema, wo es beim Schüler klemmt, sondern zurückliegender Lernstoff. Der ehrenamtliche Nachhilfelehrer versucht herauszufinden, was der Schüler verpasst hat, und es so aufzuarbeiten, dass der Schüler es versteht.

Wann macht Nachhilfe Sinn und was gilt es bei Nachhilfestunden zu beachten? Für den Leiter des Oberschulamts Markdorf, Klaus Moosmann, ist Nachhilfeunterricht "ein ganz sensibles Thema". Sie sollte normalerweise nur kurzfristige Defizite aufarbeiten, erläutert er. Sollte sich nach schulpsychologischer Testung herausstellen, dass ein Kind in einer Schulart total überfordert sei, helfe auch keine Nachhilfe, weiß der Pädagoge.

Veronika Elflein, Leiterin des Schulverbunds am Markdorfer Bildungszentrum, sieht das ebenso. Wenn ein Schüler in mehreren Kernfächern Probleme habe, sei die Frage, ob er sich für die richtige Schulart entschieden habe. Aber manchmal steckten auch ganz andere Gründe hinter den Schulschwierigkeiten. Im Zweifelsfall sollte ein Beratungslehrer hinzugezogen werden. Will jemand trotz des zusätzlichen Förderangebots an den Schulen privaten Förderunterricht besuchen, sollte dieser nur zeitlich begrenzt stattfinden. Offizielle Nachhilfeangebote sind laut Elflein "in der Regel gut, weil dort ausgebildete Lehrkräfte unterrichten". Als günstigere Alternative sieht sie Angebote von Studenten. Ganz wichtig ist der Rektorin, Nachhilfe nicht als Strafe, sondern als Hilfsangebot zu vermitteln. Nur wenn der Schüler entsprechend motiviert sei, könne der zusätzliche Unterricht fruchten.

Andrea Dressler ist Beratungs- und Mathelehrerin am Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasium. Auch sie rät von einem dauerhaften Nachhilfebesuch ab. Dann würden Schüler aufhören, im Unterricht selbstständig zu arbeiten, und sich stattdessen auf die spätere Erklärung des Nachhilfelehrers verlassen. "Einen entsprechenden Nachhilfeeffekt beobachten wir häufig", erklärt Dressler. Wird sie punktuell eingesetzt, spricht für die Gymnasiallehrerin aber nichts gegen Nachhilfe, zum Beispiel nach längerer Krankheit eines Jugendlichen. Entscheidend sei, dass der Schüler immer vorbereitet zum privat finanzierten Zusatzunterricht gehe und vorab möglichst viel selber probiere. Eine gute Möglichkeit sieht sie, sich Hilfe bei älteren Schülern zu holen. Das klappe am Droste-Hülshoff-Gymnasium meist recht gut. Sehr entscheidend für den Erfolg sind für Dressler die Lernmotivation und die Lernatmosphäre. Damit stehe und falle der Erfolg.

Grundsätzlich hat die Lehrerin auch nichts dagegen, Schulleistungen per Online-Videos zu verbessern. "Die nutzen Schüler wahnsinnig gern", weiß sie. Damit könnten sie sich den Schulstoff noch einmal erklären lassen. Allerdings wundert sie sich über den Erfolg der Lernvideos. "Eigentlich machen wir Lehrer es methodisch besser", findet Dressler. Dass Lernvideos teilweise nichts taugen, macht ihr keine Sorge. "Die Schüler entlarven schlechte Videos selbst sehr schnell", ist sich die Pädagogin sicher.

Besondere Lernförderung am Bildungszentrum Salem

BettinaSchappeler ist Rektorin der Gemeinschaftsschule am Bildungszentrum in Salem. Hier unterstützen vier Lerntherapeuten aktuell 26 Kinder.

„Wir wollen jedem Kind auf seinem Niveau gerecht werden, sowohl leistungsbezogen als auch sozial und im Hinblick auf seinen späteren Berufsweg“, unterstreicht Bettina Schappeler. Bei Teilleistungsstörungen greift deshalb am Bildungszentrum seit zehn Jahren ein Lerntherapieangebot. Immer gesetzt den Fall, die Eltern und der betroffene Schüler sind einverstanden. Denn: „Lernen funktioniert ganz stark über Beziehung und die Bereitschaft, an einem Problem zu arbeiten.“ Es handle sich bei dem Lernangebot nicht um eine Art Nachhilfe. Deshalb sei die Therapie nur sinnvoll, wenn sie von zertifizierten Lerntherapeuten angeboten wird. Das Angebot findet parallel zum Unterricht direkt vor Ort statt. „Das Kind muss sich ein ganzes Stück mehr anstrengen als die anderen, so als ob wir zum Beispiel Chinesisch lernen“, erklärt Schappeler die Situation der förderbedürftigen Schüler.

Oft hätten sie schon einen längeren Leidensweg hinter sich und ein „Teufelskreis aus Versagensängsten, Blockaden und Verweigerung“ haben sich aufgebaut, wie die Lerntherapeutinnen Angelika Neumann und Angelika Trümper wissen. „Diesen Kreislauf versuchen wir aufzulösen.“ Sie arbeiten auch an der Null-Fehler-Grenze: Dem Schüler werden nur solche Aufgaben gestellt, die er sicher lösen kann. Was für die Schüler „super motivierend“ sei, sei für die Therapeuten eine Herausforderung. Die Schwierigkeitsstufen müssen so gewählt sein, dass die Schüler etwas lernen, ohne weiteren Frust zu erleben. Spielerisch wird der Übungsbereich wiederholt, bis er sich automatisiert hat.

Und Spaß machen sollte es auch, schließlich darf die Lernlust nicht verloren gehen. Dafür sorgt nach Alter und Bedarf ausgesuchtes Material. Zum Einsatz kommen spezielle Jugendbücher mit Großschrift, Ratekrimis, Wortkarten oder Logicals, sogenannte Leserätsel. Außerdem wird strukturiertes Arbeiten vermittelt. Über kleine und große Erfolge freuen sich nicht nur die Schützlinge und ihre Eltern, sondern auch die Lerntherapeuten Angelika Neumann, Angelika Trümper und ihre Kollegen Tina Schoop und Robert Fehnl.

Schade sei, dass der Zuschuss vonseiten des Fördervereins stark geschrumpft sei. „Es wäre toll, wenn der Verein so solide gestellt wäre, dass er auch finanziell schwächere Familien stärker unterstützen könnte“, wünscht sich Neumann. Der monatliche Kostenanteil pro Kind liegt bei 95 Euro zuzüglich des Jahresbeitrags von 30 Euro für eine Mitgliedschaft im Förderverein.

Der Schulförderverein Salem

Finanzielle Mittel kommen laut der Vorsitzenden des Schulfördervereins Petra Kempter allen Schülern zugute. Der Verein unterstützt neben der Lerntherapie auch die Berufswegeplanung ab Klasse 5 bis 9. Dass die Lerntherapiebeiträge, die die Eltern tragen müssen, im Jahr 2015 von 60 auf 95 Euro im Monat angehoben werden mussten, bedauert die Vorsitzende. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber unumgänglich gewesen.

Es fehle derzeit an Spenden. Die Vorsitzende wünscht sich daher einen regelmäßigen Sponsor. Durch den 2014 gewonnenen Wettbewerb des Bundesverbands Legasthenie und Dyskalkulie sei noch ein finanzielles Polster vorhanden, um "kein Kind durchs Raster fallen lassen zu müssen". Die bedürftigen Eltern müssten allerdings auf den Freundeskreis zukommen.

Für ihren Nachfolger als Vorsitzender hofft Petra Kemper, dass zukünftig möglichst alle Eltern der Salemer Gemeinschaftschüler als Vereinsmitglieder den Förderverein finanziell mittragen. Kemper selbst muss ihr Amt im März aus beruflichen Gründen niederlegen.