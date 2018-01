Salem Lumpenkapelle Wikinger feiert närrisches Jubiläum

Vor 33 Jahren gründeten einige "junge Wilde" des Musikvereins Neufrach die Lumpenkapelle Wikinger. Am 27. Januar feiert die schräge Truppe im Prinz Max ihr närrisches Jubiläum mit einem Lumpenkapellentreffen.

Salem – Wo die Neufracher Wikinger aufkreuzen, herrscht Stimmung. Seit 33 Jahren ist die Lumpenkapelle bei den Fastnachtsbällen in der Region Garant für tosende Säle. Am Samstag, 27. Januar, feiert der schräge Ableger des Musikvereins Neufrach im Neufracher Dorfgemeinschaftshaus Prinz Max das närrische Jubiläum mit einem großen Lumpenkapellentreffen.

In den drei Jahrzehnten haben sich die Wikinger als Lumpenkapelle in der närrischen Szene einen Namen gemacht. Sie waren eine der ersten Lumpenkapellen in der Umgebung. Genau genommen existierte sie schon vor Wikingerzeiten. "Es waren sozusagen die jungen Wilden aus der Neufracher Musikkapelle, die an der Fasnet eine etwas närrisch aufgemotzte Musik spielen wollten", erinnert sich Elmar Notheis. Er zählt zu den Gründungsmitgliedern und war viele Jahre ihr musikalischer Leiter. Die Guggenmusiker seien so etwas wie der Inspirator gewesen.

In den Anfangsjahren bekamen diese jungen Wilden von der Neufracher Hardtwieble-Zunft, die sie bei den Umzügen begleiteten, Kutten gestellt. "Aber die waren uns zu langweilig", hat Elmar Notheis noch seine Sturm- und Drangzeiten und die seiner gleichaltrigen Musikantenkollegen vor Augen. Dass die Kuttenträger dann zu Wikingern mutierten, sei einer Schnapsidee entsprungen, geboren in der Fantasie von Fridolin Matt. Die kam gut an. "Eine Wikinger-Verkleidung macht in der Fasnet was her und man ist auf den Umzügen ordentlich warm angezogen", hält Elmar Notheis die Idee von Fridolin Matt heute noch für originell.

Schon bald nach dem Gründungsjahr waren die Wikinger weit mehr als das musikalische Anhängsel der Hardtwieble-Zunft. "Wir haben unsere Musik gern gespielt, auswendig und ohne Notenblatt, und wir haben gesehen, dass wir gut ankommen", erzählt Elmar Notheis. Dabei leuchten seine Augen. So marschierten die Wikinger nicht mehr nur bei Umzügen mit, sondern mieteten sich einen Bus und sorgten bei den diversen Fastnachtsbällen in der Region für eine zünftige Überraschung. Einfach so aufs Geratewohl. "Und da waren wir immer willkommen", weiß Manuel Lenski noch, der ebenfalls zum Kreis der Wikinger-Gründer zählt. Diese Überraschungsbesuche funktionierten dann so: einmal Wikinger, immer Wikinger. "Wir haben meist gleich eine Einladung für die nächste Fasnet bekommen", erklärt Verena Stötzle, die einstige Terminmanagerin. Bei vielen Fastnachtsbällen geben die Wikinger bis heute ein Gastspiel. Der Unterschied zu früher: Heute muss man sich anmelden. "Nach uns sind hier und dort ebenfalls Musikvereine auf den Trichter gekommen, eine Lumpenkapelle ins Leben zu rufen", sagt Manuel Lenski.

Viele Nachahmer sind aber auch wieder von der Bildfläche verschwunden. "Darauf, dass wir nun seit 33 Jahren auf hohem Niveau als Lumpenkapelle präsent sind, können wir stolz sein", sagt Elmar Notheis. Das Rezept für diese Beständigkeit beschreibt Michael Stehle, seit 2002 musikalischer Leiter der Wikinger. "Die Musik, die wir spielen, darf nicht zu schräg sein, man muss die Melodien erkennen, und die Leute müssen mitsingen können." Zum Repertoire zählen Fastnachtsschlager und Neues aus den Charts. "Alt und Jung muss sich bei unseren Auftritten gleichermaßen wiederfinden", betont Michael Stehle.

In einer Fasnetssaison kommen etwa 30 Auftritte zusammen. Mitunter werden die Wikinger auch außerhalb der fünften Jahreszeit aktiv, wenn sie für Geburtstage oder Betriebsfeiern geordert werden. Und beim Laufwettbewerb "Wielemer Viertele" stehen sie jedes Jahr an der Strecke, um die Läufer aufzumuntern.

In den Glanzzeiten gehörten den Wikingern bis zu 100 Musikanten an. Aktuell sind es 46. Die meisten kommen vom Musikverein Neufrach, knapp ein Dutzend von umliegenden Musikvereinen. "Nachwuchsprobleme haben wir noch keine", sagt Michael Stehle. "Aber wer weiß, wie das in der Zukunft aussieht." Schon heute müsse man nicht mehr überlegen, ob ein Bus ausreicht. "Aber wir sind noch stark genug, um auch große Säle aufzumischen."

Häs und Feier