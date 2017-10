Salem Lifestyle-Ausstellung "Home and Garden" zum 14. Mal im Salemer Schlosspark

Lifestyle-Ausstellung präsentiert sich dieses Jahr vom 7. bis zum 10. September. Ein Viertel der 120 Aussteller ist regional. Der SÜDKURIER verlost fünf mal zwei Eintrittskarten – die Gewinnhotline ist geöffnet bis 1. September, 12 Uhr.

Auch dieses Jahr ist der Barockgarten von Schloss Salem wieder Traumkulisse für die Lifestyle-Messe "Home and Garden". Für die Besucher gibt es unter und zwischen den weißen Pagoden wieder alles zu entdecken, was das Leben in Haus und Garten schöner macht. Wie in den vergangenen Jahren läuft die Ausstellung vier Tage lang, dieses Mal von Donnerstag, 7. September, bis Sonntag, 10. September. Insgesamt zeigen rund 120 Aussteller ihre Produkte, die wie beim britischen Vorbild für solche Messen allesamt von gehobener Qualität sind, wie die Pressemitteilung der Veranstaltungsgesellschaft verspricht. "Das Schloss, sein Garten und das Kloster geben der Home and Garden einen Rahmen, der mit dem hohen Anspruch der Lifestyle-Messe auf ideale Weise harmoniert", heißt es weiter. Im zweiten Jahr bespiele die Messe auch den Formengarten: Das Labyrinth aus Hecken und prächtiger Blüte lasse die französische Gartenbaukunst des Barock wieder aufleben und korrespondiere mit dem Charme eines Angebots, "bei dem Erlesenes für den Garten, Pflanzen, Dekors und Finefood" im Vordergrund stünden.

Der im vegangenen Jahr erstmals mit in die Messe einbezogene Formengarten ist das Areal am Eingangspavillon, das 1990 nach boarockem Vorbild gestaltet wurde mit symmetrischen Kieselwegen, Blumenparterres und Heckenlabyrinthen.

Die vielfältigen Produkte reichen wieder von Gartenaccessoires und Skulpturen, Pflanzen und Stauden, über Innen- und Außenraumgestaltungen hin zu kulinarische Spezialitäten und zu Mode und Schmuck. Praktisches Zubehör für Haus, Garten und Grillplatz verbinden sich mit Design und Kunsthandwerk in einem traumhaften Ambiente zu einem ganz besonderen Messeerlebnis, bei dem Natur und Architektur Hauptrollen spielen. Ein Viertel der Aussteller stammt aus der Bodenseeregion und Salems engerer Umgebung, erläutert der Veranstalter. Freunde edler Brände beispielsweise dürfen sich wieder auf Obstdestillate, Gin, Whisky und Rum von Herbert Senft aus Salem-Rickenbach freuen. Das im Schloss beheimatete Weingut Markgraf von Baden präsentiert sich ebenfalls wie gewohnt und die Bodenseeweine können auch verkostet werden. den.

Über die vier Tage gibt es wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Für die Musik sorgt Bob Chisolm, ein international renommierter Jazzmusiker, und es gibt fachliche Vorträge und floristische Präsentationen. Überdies hält Meisterkoch Clemens Baader aus Donaueschingen wie auch in den vergangenen Jahren vielfältige kulinarische Gaumenfreuden bereit, zubereitet mit regionalen Zutaten und auf die Sommersaison abgestimmt.

Übrigens: Unter dem Motto „Einkaufen leicht gemacht“ bietet der Veranstalter auch in diesem Jahr den gerne in Anspruch genommenen Depotservice an, bei dem die Einkäufe bis zur Abholung zentral aufbewahrt und nach dem Messebesuch direkt in den Kofferraum geladen werden können. Gerade bei schwereren Dekorationselementen, einer Terrakotta oder einem Gartenmöbel, oder auch einer Kiste Wein, ist der Service nicht nur für geplagte Wirbelsäulen eine sinnvolle Dienstleistung.

Seit 21 Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe Home and Garden in Deutschland. Sie orientiert sich an den gleichnamigen britischen Vorbildern. Im Jahr 2017 tourt die "Home and Garden Event GmbH" mit Sitz in Lübeck von April bis September durch ganz Deutschland. Stationen sind der Rheinpark Köln, einst Ort der Bundesgartenschau, die Galopprennbahn Grafenberg in Düsseldorf, der Derby-Park Klein Flottbek in Hamburg, das Olympia Reiterstadion Berlin, die Domäne Monrepos in Ludwigsburg, das Schloss Salem und das Seaside Beach Baldeney in Essen.

Öffnungszeiten und Eintritt: Die Home and Garden ist Donnerstag bis Samstag (7. bis 9. September) täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. September, zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Wer zugleich das Kloster und das Schloss Salem bei einer Führung erkunden möchte, zahlt 15 Euro.

Die Home and Garden ist Donnerstag bis Samstag (7. bis 9. September) täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. September, zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Wer zugleich das Kloster und das Schloss Salem bei einer Führung erkunden möchte, zahlt 15 Euro. Parkplätze (kostenlos) gibt es unmittelbarer Nähe der Schlossanlage. Zusätzlich wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, beispielsweise den "Erlebnisbus".

Informationen im Internet:www.homeandgarden-net.de