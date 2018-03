Salem Lebensretter feiern 30-Jähriges mit Familienfest

Anfang 2000 stand die DLRG-Ortsgruppe Salem kurz vor der Auflösung, doch seither hat sich der Verein gut entwickelt

Mit einem großen Familienfest wird die DLRG-Ortsgruppe Salem im Sommer ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Dies kündigte Johannes Franck in der Jahresversammlung an. Er wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Die runde Zahl des 30-Bestehens nahm Johannes Franck zum Anlass, die vornehmlichen Ziele der DLRG-Ortsgruppe wieder einmal neu abzustecken. Dies geschah in demokratischer Weise. Unter zwölf Themen konnten die anwesenden Mitglieder wählen, welche davon ihnen besonders am Herzen liegen. Auf die vordersten Plätze setzten die Mitglieder die allgemeine Schwimmausbildung, die Rettungsschwimmausbildung und den Rettungssport. Gleich dahinter folgten die Jugendarbeit und der Wachdienst, den die DLRG-Ortsgruppe Salem im Schlosssee-Freibad in Kooperation mit Bademeister Bernd Hauser versieht. "Das sind eigentlich genau die Bereiche, auf die wir bereits unseren Fokus gerichtet haben", schreibt Johannes Franck in einer Pressemitteilung.

Auszeichnung für Karl Werkmeister

Mit der Verleihung des Verdienstabzeichens in Silber rückte er seinen Amtsvorgänger Karl Werkmeister in den Mittelpunkt der Jahresversammlung. "Ohne ihn könnte die DLRG-Ortsgruppe wohl nicht ihr 30-jähriges Bestehen feiern", fasst Johannes Franck die Verdienste des Geehrten zusammen. Im Jahr 2000 sei Karl Werkmeister nämlich in die Bresche gesprungen, als sich kein Vorsitzender habe finden lassen und die DLRG-Ortsgruppe Salem deshalb kurz vor der Auflösung gestanden habe. Obwohl Karl Werkmeister nur seine Kinder im Schwimmtraining gehabt habe, habe er das Amt des Vorsitzenden übernommen – allein der ideellen Einstellung wegen, den Fortbestand der DLRG-Ortsgruppe Salem zu sichern. Karl Werkmeister stand dann bis 2005 an der Spitze der DLRG-Ortsgruppe Salem und übernahm dann, als es 2009 wiederum kriselte, noch einmal für zwei Jahre den Vorsitz. Seither ist Karl Werkmeister in verschiedenen Funktionen im Vorstand tätig. Mit der Verleihung des Verdienstabzeichens in Bronze wurde auch das besondere Engagement von Sebastian Friedl gewürdigt.

Kinder und Jugendliche spendieren Essen

Mit einer netten Geste brachten die Kinder und Jugendlichen in der Jahresversammlung ihre Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit zum Ausdruck, die der Vorstand für sie erbringt. Sie haben in ihren Reihen Geld gesammelt, um das Vorstandsgremium zu einem Essen einzuladen. "Keiner von uns wusste von dieser Aktion", schreibt Johannes Franck in seiner Pressemitteilung. "Auf jeden Fall waren wir alle von diesem Zeichen der Dankbarkeit sehr gerührt."

Mitarbeiter für Wachdienst am Schlosssee gesucht

Im vergangenen Jahr wurde der Wachdienst am Schlosssee hauptsächlich von Miriam Loeck und Jan Liesenkötter organisiert, unterstützt von weiteren Mitgliedern. Für 2018 sucht die DLRG weitere Wachgänger, die sich in der Organisation beteiligen wollen. Vergangenes Jahr wurden 297 Wachstunden geleistet an zwölf Wachtagen von insgesamt 31 Wachgängern – einberechnet die Unterstützung von zehn Rettungsschwimmern von der Ortsgruppe Bermatingen-Markdorf. Insgesamt wurden 46 größere und kleinere Verletzungen versorgt, referierte Ausbildungsleiter Daniel Schmid.