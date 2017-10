Salem/Deggenhausertal Landesstraße 204: 46-Jähriger schleudert mit Motorrad aus Kurve

Ein 46-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Unfall verletzt, teilt die Polizei mit.

Der Mann fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 204 von Untersiggingen kommend in Richtung Mennwangen. Auf einer längeren Geraden überholte er zwei Autos. Den weiteren Verlauf der Fahrbahn schätzte er allerdings falsch ein und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Im Grünstreifen stürzte er, schleuderte mit seinem Motorrad über einen Radweg und kam in einem ausgetrockneten Bach zum Liegen. Am Motorrad wurde nach Angaben der Polizei die komplette linke Seite beschädigt. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.